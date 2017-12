MADRID. EL PP DICE QUE A CANALDA “LE HONRA” DIMITIR PORQUE HA SIDO UNA “DECISIÓN VOLUNTARIA”

Google Plus

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo este jueves, al ser preguntado por la dimisión de Arturo Canalda como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, tras ser imputado por el juez que instruye el ‘caso Lezo’, que es “una decisión que le honra, porque la ha adoptado voluntariamente”.



Señaló que el mandato de Canalda está fijado por ley, que también establece las causas por las que un consejero tiene que irse, y con Canalda no se cumple ninguno de esos requisitos.

Además, añadió, que no le afecta ninguno de los códigos éticos establecidos por Cifuentes para altos cargos del Gobierno regional, diputados o directivos del PP.

Reiteró que la dimisión de Canalda es una “decisión voluntaria” y afirmó que “respeta la decisión judicial y desde el PP queremos que se demuestre la inocencia de los que figuran en ese auto”.

Asimismo, calificó de “patético” que los portavoces de la oposición “vinculen” este auto judicial con el trabajo de la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política.

Dijo que a partir de ahora, el vicepresidente, Carlos Salgado, ejercerá las funciones que realizaba Canalda hasta que la Asamblea elija un nuevo consejero de la Cámara de Cuentas.

El nuevo consejero, elegido en un Pleno parlamentario, deberá contar con el apoyo de tres de cada cinco parlamentarios en la primera votación y si no lo consigue, obtener la mayoría de los votos.

A continuación, los siete consejeros de la Cámara de Cuentas deciden el nombre del nuevo presidente.



