MADRID. SONIA CALOMARDO, NUEVA DIRECTORA DE LA ONCE EN COLLADO VILLALBA

La dirección de la ONCE ha nombrado a Sonia Calomardo como nueva directora de la agencia de la organización en Collado Villalba, donde sustituye a Juan Marcos Valls Reverter.

El acto de presentación, que fue presidido por el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo Paz, contó con la asistencia de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Collado Villalba, Lourdes Cuesta, quien agradeció la gran labor que desempeña la ONCE y destacó la buena relación existente entre ambas instituciones, asegurando continuar en esta misma línea y ofreciendo a la nueva directora de la agencia en particular y a la ONCE en general toda su colaboración y apoyo.

Calomardo, de 46 años y natural de Madrid, es técnico contable y cuenta con estudios administrativos, así como de telefonía y acceso a la comunicación de la ONCE. Afiliada a la ONCE desde el año 1998, comenzó su andadura profesional en el grupo de empresas en el año 1999, desempeñando las labores de recepcionista telefonista en el Hotel Confortel durante un año.

En el año 2000 dio el salto a la Dirección General de la ONCE, donde ejerció como jefe administrativo en la Unidad de Ayudas al Estudio hasta el año 2003, en que pasó a ser colaboradora de la agencia de Carabanchel hasta 2007. En ese año se incorporó al Consejo Territorial como vicepresidenta segunda hasta 2011. Después de un año ejerciendo la venta en el barrio de Salamanca, en 2012 y desde entonces hasta la actualidad ha estado de colaboradora en la agencia de Tetuán.

En su discurso, Calomardo agradeció a trabajadores y afiliados que han trabajado con ella estos años, así como al equipo de gestión la confianza depositada en ella para asumir la responsabilidad de dirigir la agencia de la ONCE de Collado Villalba y se brindó a trabajar con ahínco con vendedores y afiliados y formar un equipo capaz de hacer posible que la agencia de Collado Villalba sea un referente de trabajo y buen hacer en la Comunidad de Madrid.

Además, se mostró abierta al diálogo con el que piensa acometer este mandato para conocer de primera mano las inquietudes de trabajadores y afiliados, poniéndose a disposición de todos ellos, así como su intención de mantener un contacto fluido con instituciones y empresas del área, con el fin de tratar todos los temas relacionados con la discapacidad y el empleo.

Por su parte, Royo agradeció sus años de dedicación a Juan Marcos Valls Reverter, hasta ahora director de esta agencia, y dio la bienvenida a Sonia Calomardo. Un equipo del que destacó la profesionalidad de todos sus integrantes y resaltó que “dentro de la ONCE, la Delegación Territorial de Madrid es uno de los principales centros de España y merece que demos todo para que funcione como se espera”.

La ONCE tiene 9.812 afiliados en Madrid (360 en Collado Villalba). Además, cuenta con 2.093 agentes vendedores (80 en Collado Villalba y su entorno).

