MADRID. EL PSOE PIDE BILLETES GRATUITOS DE TRANSPORTE EN CASO DE ALTA CONTAMINACIÓN

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid y miembro de la Ejecutiva del PSOE-Madrid Daniel Viondi propuso hoy medidas “valientes” contra la contaminación, entre ellas la creación de un billete anti-contaminación en la Comunidad de Madrid para casos de episodio 2 y "volver además a contemplar la gratuidad en los episodios 3 y 4”.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea una proposición no de ley, en la que se solicita al Gobierno regional la “adopción de medidas ‘ad hoc’ cuando se den episodios de contaminación”.

Además de plantear tarifas reducidas o gratuidad en el transporte público, Viondi exigió al Consorcio Regional de Transportes "que haga un esfuerzo importante y refuerce todos los servicios en esos días", ya que "hay que tomar medidas excepcionales para situaciones excepcionales”.

Por otro lado, expuso que las medidas establecidas en el escenario 2 del protocolo ante los episodios de alta contaminación en la ciudad de Madrid “no han sido suficientes para rebajar el tráfico y solucionar los problemas”.

Agregó que, ante esta situación, el PSOE de Madrid, que ya propuso en su momento la gratuidad del transporte público para los casos de episodios 3 y 4 de alta contaminación, considera que "estas medidas deben ampliarse para acotar aún más el uso del transporte privado".

“Si no se consigue reducir el tráfico con restricciones habrá que realizarlo fomentando el transporte público en esos días”, dijo, para agregar que “estamos dispuestos a debatirlo en todas las instituciones, llegar a acuerdos para que todos los partidos y gobiernos se comprometan a ello”.

Viondi consideró que si no se toman ese tipo de medidas, ”nos quedaremos a medias en un gran problema a resolver en la ciudad de Madrid y la corona metropolitana”.

