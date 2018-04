MADRID. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DICE QUE LOS PRESUPUESTOS ESTÁN YA A LA ESPERA DEL “DIÁLOGO POLÍTICO” CON EL PSOE

Google Plus

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, señaló este jueves que el presupuesto municipal está ya “en la fase del diálogo político” con el PSOE una vez introducidos los ajustes derivados de la mayor inversión del superávit que ha permitido el Gobierno español, aunque no concretó si el nuevo borrador está ya finalizado.



Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, García Castaño reconoció que el decreto aprobado en Consejo de Ministros a instancias del de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, “ha introducido cambios importantes” que han provocado “ajustes” en el borrador que aseguró que estaba finalizado antes de esa iniciativa gubernamental, aunque no quiso aclarar si ya hay nuevo documento.

Sí dijo que “estamos ya en la fase del diálogo político” con el PSOE, grupo municipal cuyos votos son necesarios para aprobar el presupuesto, porque a nivel interno de Ahora Madrid ya “está todo hablado”. Y finalizó: “Espero que en próximas semanas traigamos buenas noticias”. La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha dicho hasta ahora que el Ejecutivo local no les ha presentado ningún documento.

García Castaño reivindicó que la gestión económica municipal está “muy viva” a tenor de los acuerdos que está aprobando en las últimas semanas la Junta de Gobierno, y precisamente hoy se aprobaron 685 proyectos por valor de 333 millones, inversiones financieramente sostenibles sufragables con ese remanente de tesorería, y que constituyen un primer paquete del total de 750 millones que se destinarán a este fin durante 2018, llegando al “máximo” de iniciativas financiables por esta vía.

Los proyectos, detalló, abarcan todas las áreas de gobierno y distritos de la ciudad, y entre ellos hay 97 relacionados con el transporte público, 75 con deportes, 32 con patrimonio, 12 con medio ambiente y 10 con salud pública.

La Junta de Gobierno aprobó también este jueves el proyecto de reparcelación del entorno del estadio Santiago Bernabeu, trámite necesario para la obtención de permisos para realizar las obras; una subvención de casi dos millones de euros para la modernización de los mercados municipales y las galerías de alimentación (cubrirán hasta el 30% del coste de las reformas de locales y el 50% del de las obras para facilitar la accesibilidad) y el alquiler de 1.900 urinarios públicos portátiles para instalar en la calle en grandes eventos, con un gasto de 590.000 euros hasta julio de 2019.



