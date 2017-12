MADRID. EL AYUNTAMIENTO LIMITA A 20.000 PERSONAS EL AFORO DE SOL EN NOCHEVIEJA Y ‘PREUVAS’

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid ha limitado a 20.000 personas el aforo de la Puerta de Sol para las campanadas de Nochevieja y las conocidas como ‘preuvas’, unos actos para los que se establecerán accesos de entrada y de salida.



Según informó el Ayuntamiento, los dispositivos para estos acontecimientos se han realizado en colaboración y coordinación con la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ministerio del Interior, el Cuerpo Nacional de Policía, Renfe y Metro.

Mañana y el domingo, a las 21.00 horas, se cerrarán los accesos a la Puerta del Sol tanto a pie como desde las estaciones de Metro o Cercanías Renfe. La plaza se vaciará por completo y se señalizarán las entradas y las salidas de emergencias con cartelería vertical.

A tal efecto, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional, en colaboración con Samur-Protección Civil, controlarán los cuatro accesos de entrada a la Puerta del Sol: calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y carrera de San Jerómino.

El resto de calles que llegan a Sol (Montera, Preciados, Carmen y Carretas) funcionarán únicamente de salida y como vías de evacuación.

Al mismo tiempo, policías municipales y nacionales, ayudados por personal de Samur-Protección Civil, realizarán el conteo de asistentes para garantizar su integridad física y la movilidad de la plaza.

En los puntos de control se intervendrán aquellos objetos que supongan un riesgo para la seguridad: petardos, envases de vidrio o bengalas.

Este año el Ayuntamiento ha limitado a 20.000 personas el aforo de asistentes a Sol en Nochevieja y las ‘preuvas’, dos individuos por metro cuadrado.

Por otro lado, el domingo cientos de corredores despedirán el año participando en las dos modalidades de la San Silvestre Vallecana (popular e internacional). Durante el recorrido, más de un centenar de agentes de la Policía Municipal y 28 agentes de movilidad se ocuparán de los cortes de tráfico en las calles por las que discurre la carrera y adyacentes.

A su vez, ese día, y tal y como se hizo durante las jornadas de Nochebuena y Navidad y como se hará el 5 de enero, se desarrollarán inspecciones en locales de ocio para comprobar que se cumplen todas las normas en materia de seguridad y emergencias.

El número de agentes asignados a esta tarea, que se ejecutará de manera aleatoria (aunque todos los locales de ocio madrileños están advertidos de la obligación de cumplir la normativa y de la posibilidad de ser objeto de una inspección), aumentará en Nochevieja.

REYES

Por otra parte, con motivo del desarrollo de las cabalgatas de Reyes que tendrán lugar en los diferentes distritos de Madrid los días 3, 4 y 5 de enero, y como novedad este año, se prohibirá circular en los perímetros de las diferentes cabalgatas a todos los vehículos (exceptuándose los turismos, los vehículos de menos de cuatro ruedas y otros contemplados como vehículos especiales) a partir de las 16.30 horas y hasta que finalicen las mismas (entre las 21.30 y las 22.30 horas dependiendo del distrito).

Entre los vehículos especiales que quedan exentos de esta restricción se encuentran los autobuses de la EMT, los autobuses de transporte turístico de concesión municipal, el ‘Naviluz’, aquellos vehículos de emergencias, policiales, de limpieza y de servicios de suministros esenciales (agua, luz y gas), y las unidades móviles de producción y retransmisión audiovisual, entre otros.

En lo que respecta a la cabalgata central, esta prohibición de circulación será efectiva desde las 16.30 hasta las 22.30 horas del 5 de enero y afectará a los distritos de Salamanca y Centro, y a los barrios de Cuatro Caminos (distrito Tetuán), Almagro y Ríos Rosas (distrito Chamberí), El Viso (distrito Chamartín) y Jerónimos (distrito Retiro).

También los efectivos de SAMUR-Protección Civil se han incrementado desde principios de diciembre y hasta el 7 de enero. Desde las 10.00 a las 22.00 horas están presentes cada día en la calles del centro, con el apoyo del Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil.

Sus dispositivos asistenciales en la Nochevieja y las ‘preuvas’ estarán ubicado en plaza Pontejos, plaza de Callao, y en las calles Mayor (altura con Bordadores), Alcalá y San Ricardo.

El Área de Medio Ambiente y Movilidad también ha dispuesto operativos especiales de limpieza y recogida de residuos para la fiesta de las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol, la carrera San Silvestre y la cabalgata de Reyes.

Este operativo especial de limpieza para las campanadas de la Puerta del Sol cubrirá tanto el ensayo, que se realizará a las 00.00 horas del día 30 como las campanadas de la medianoche del 31. El operativo de limpieza que intervendrá inicialmente en el ensayo comprende 79 personas y 28 medios mecánicos. El de las campanadas cuenta con 102 personas y 36 medios mecánicos. Estos medios se reforzarán si es necesario.

Para la recogida de los residuos producidos se distribuirán unos 110 contenedores de gran capacidad por las zonas afectadas. Para evitar la presencia de vasos y botellas de vidrio potencialmente peligrosos, se pondrán a disposición de las personas asistentes 19.000 vasos de plástico.

Por otro lado, el Área de Medio Ambiente y Movilidad recuerda que el servicio de recogida de residuos no se prestará la noche de fin de año y tampoco la mañana del 1 de enero, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para que no saque la basura en esas fechas.

RESIDUOS

Para hacer frente al incremento de residuos y garantizar su total recogida, se reforzarán los servicios de noche del 1 de enero, así como el turno de mañana y noche del día 2 de enero.

Con motivo de la festividad de Reyes, se reforzará la recogida de residuos durante la mañana del día 7 de enero y la noche del 7 al 8 de enero. Tampoco se prestará servicio de recogida de contenedores de papel-cartón y vidrio en la noche del 31 de diciembre y en la mañana del 1 de enero.

No obstante, desde el pasado 15 de diciembre y hasta el 10 de enero, se han incrementado los equipos de recogida de contenedores situados en las calles: un 20% los de papel-cartón y un 20% los de vidrio.

Asimismo, se refuerzan en un 22% los equipos de recogida de cartón comercial puerta a puerta. También, de forma puntual, los días 6, 7 y 8 de enero, el servicio de recogida de papel y cartón de los contenedores situados en la calle se incrementará con 6 equipos para hacer frente al aumento de embalajes y envoltorios de papel y cartón. En estos días, el incremento de la recogida de este residuo será de hasta un 40% sobre los servicios ordinarios del resto del año.

Además de los refuerzos de campaña, se atenderán los actos singulares que se celebran en Navidades como el fin de año en la Puerta del Sol, la San Silvestre Vallecana o las diferentes cabalgatas de Reyes Magos, mercadillo navideño de la Plaza Mayor y resto de mercadillos navideños.

Para ello, se instalarán más de 350 recipientes suplementarios de las diferentes fracciones de residuos (resto, envases, papel-cartón y vidrio) para las personas asistentes a estos eventos puedan depositarlos adecuadamente en los contenedores correspondientes.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso