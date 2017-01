MADRID. EL AYUNTAMIENTO LICITARÁ EN TRES MESES LAS OBRAS PARA PEATONALIZAR GRAN VÍA

Google Plus

- Estudian la posibilidad de incluir un carril segregado para bicicletas. El Ayuntamiento de Madrid licitará en tres meses las obras para llevar a cabo la peatonalización parcial de Gran Vía, que pasan por la implantación de un pavimento único sin aceras con carriles variables. Esto se hará una vez concluya la consulta ciudadana de febrero, que marcará los detalles sobre cómo se acometerá la modificación.

Así lo confirmó este lunes el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, en un debate sobre el futuro de la Gran Vía organizado por la Cadena Ser, donde reconoció que el nuevo modelo que se implantará en esta arteria madrileña no contará con el “consenso” de todos, ya que “hay posiciones encontradas”.

En este sentido, el consejero delegado de Metro y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, señaló que “me hubiera gustado que me dieran la posibilidad de elegir si quiero que sea peatonal o no” en la consulta que se celebrará entre los días 13 y 19 de febrero.

Aunque ya se conocen algunos aspectos de cómo será la Gran Vía en el futuro, como el pavimento sin aceras o los carriles variables, ya que se habilitarán o cerrarán vías con bolardos o señales lumínicas en función de si se quiere habilitar uno o dos carriles por sentido, Calvo avanzó la posibilidad de incorporar un espacio para bicicletas.

Una opción sería añadir un ‘carril 30’ por el que también circularían estos vehículos a pedal, mientras que en los tramos donde hay más pendiente podría estudiarse la implantación de un carril bici segregado.

Algunas actuaciones podrían ejecutarse antes de terminar 2017, como la pavimentación en una misma cota, de manera que el proyecto de peatonalización parcial estará concluido antes de finalizar la legislatura. Sin embargo, el principal cometido del Ayuntamiento para el año 2017 es definir la gran APR del centro de Madrid, que incluiría esta arteria.

Como ya avanzó la alcaldesa a principios de enero, existe la posibilidad de eliminar el paso de las líneas de autobuses por Gran Vía e implantar una “línea lanzadera” que una Cibeles y Plaza de España, que actuarían como bases de transbordo. No obstante, se están ideando distintas alternativas porque “se trata de facilitar lo máximo posible el tránsito”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso