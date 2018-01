MADRID. EL AYUNTAMIENTO VE “UN ÉXITO” EL 40% DE DESCENSO DEL TRÁFICO Y EL PP CONTRAPONE LA CAÍDA DEL 30% EN LAS VENTAS

Google Plus

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, calificó hoy de “éxito” que el tráfico se haya reducido un 40% en Gran Vía durante las navidades, a lo que el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, contestó que es “lógico” si se cierra la calle y que lo que debería preocupar es el 30% del descenso de las ventas en los comercios de la zona y el 50% en el aparcamiento de la calle del Carmen.



En la rueda de prensa en la que se presentaron las actividades de las fiestas de San Antón, García Castaño confirmó ese 40% de reducción del tráfico en Gran Vía en navidades, época en la que se ha prohibido el acceso a los no residentes; unos datos que, en su opinión, “demuestran el éxito de la medida”, que “como primer paso” de cara al cierre definitivo del centro al tráfico privado a partir de junio “ha funcionado muy bien”, con un comportamiento “muy normalizado”, “poquísimos incidentes” y un aprovechamiento importante del espacio de la calle ganado para los peatones.

Por el contrario, Almeida, quien visitó hoy el centro de mayores Peñagrande, donde denunció que se ha quedado sin servicio de comedor como los otros cinco del distrito de Fuencarral-El Pardo, replicó que “si uno ahuyenta el tráfico del centro de la ciudad, lo lógico es que descienda”, y que él no se vanagloraría de eso, sino que se “arrepentiría de que las ventas en los comercios hayan descendido un 30%” y la facturación del parking de la calle del Carmen un 50%, justo en la época en que más ganan del año. “Menos medallitas y más trabajar por que los comerciantes no se vean perjudicados”, sentenció.



