(AVANCE) MADRID. EL NUEVO PEF DEL AYUNTAMIENTO SALE ADELANTE CON LA ABSTENCIÓN DE TODA LA OPOSICIÓN

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este lunes la reformulación del Plan Económico Financiero (PEF) 2017-2018 presentada por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, con el voto a favor de Ahora Madrid y la abstención de PP, PSOE y Ciudadanos.

Los tres grupos apelaron a la responsabilidad para abstenerse ante un PEF que, aseguraron todos, no les gusta, pero que han debido dejarlo aprobar para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no aplique una multa al Ayuntamiento por ser el único de los que incurrió en exceso de gasto en 2016 y no ha aprobado un Plan de esta índole.

El pleno extraordinario se celebró este lunes a las 9.30 horas, tras aprobarse el PEF en una comisión una hora antes, por ser el último día de plazo que tenía el Ayuntamiento para presentar a Hacienda esta remodelación del plan económico, tercero que entrega tras dos rechazos del Ministerio.

