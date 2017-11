MADRID. AVERÍAS PROVOCAN UN CAOS EN TRENES DE CERCANÍAS CON VIAJEROS POR LAS VÍAS

Google Plus

- Dos incidencias han provocado retrasos de más de una hora. Una concatenación de averías ha provocado un caos esta mañana en los trenes de Cercanías de Madrid, con retrasos que han superado la hora y que han terminado con cientos de viajeros llegando a pie a la estación de Atocha entre las vías, una situación que desde Adif califican de “irregular” y que contraviene los protocolos.

La primera incidencia ha tenido lugar a las 6.50 horas con un tren averiado en la entrada a la estación de Nuevos Ministerios y que causó retrasos importantes en las líneas C1, C2, C7 y C10. Una hora más tarde sucedía la segunda avería con un problema en la infraestructura de la estación de Atocha, epicentro de las líneas de Cercanías.

Este último hecho es el que ha provocado que muchos trenes no pudieran llegar a la estación y se quedaran a medio camino, con viajeros que han optaron por abrir las puertas de los vagones y llegar a pie a la estación de Atocha. Cristina Morcillo, una de las viajeras afectadas, aseguró a Servimedia que “había gente bastante agobiada” mientras Cercanías “no informaba”.

“He cogido un tren en Santa Eugenia que ha tardado una hora en llegar a las proximidades de Atocha; una vez allí ha estado parado veinte minutos y sin información”, relató esta usuaria, que cogió su tren a las 8.00 horas. Ante esta situación, los pasajeros de su convoy abrieron las puertas y más de cien personas acabó andando entre las vías para llegar a Atocha.

Fuentes de Adif consultadas por esta agencia reconocieron que esta situación es “irregular” y que no responde a los protocolos establecidos. Sin embargo, según el relato de la viajera, nadie les impidió andar entre las vías y, una vez fuera del tren, aparecieron dos operarios de seguridad que les guiaron hasta la estación, más de 500 metros.

Otros usuarios afectados denunciaban por redes sociales que no se habían vivido situaciones de viajeros andando por las vías “desde el 11-M”. Asimismo, la estación de Atocha ha sufrido un colapso de viajeros con andenes abarrotados, situación con la que se encontraron los usuarios que llegaban a pie a los andenes.

