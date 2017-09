MADRID. FAROLAS Y AUTOBUSES MUNICIPALES LLEVARÁN BANDERAS ESPAÑOLAS EL 12 DE OCTUBRE PESE AL RECHAZO DE AHORA MADRID

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles, con los votos a favor de PSOE y Cs a la propuesta del PP y el voto en contra de Ahora Madrid, que las farolas, el mobiliario de titularidad municipal y los autobuses de la EMT lleven motivos basados en la bandera española el próximo 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional.

La propuesta del PP contemplaba también celebrar un Pleno extraordinario con motivo de la Fiesta Nacional para tratar de aprobar una declaración institucional, repartir ejemplares de la Constitución en los colegios con motivo de la efeméride y celebrar juras de bandera coincidiendo con ella. Salieron adelante los dos primeros puntos, con el apoyo del PSOE, y se rechazó el último, al que los socialistas votaron en contra. Ciudadanos apoyó los tres y Ahora Madrid votó en contra de todos ellos.

El concejal ‘popular’ Pedro Corral presentó una iniciativa que, dijo, debería ser la más sencilla de su vida: celebrar, no las esencias nacionales ni la exaltación histórica de España sino “la fuerza presente de una sociedad abierta y plural” y su defensa de los principios y los valores recogidos en la Constitución. En esa línea, propuso que Madrid celebrara la fiesta nacional española igual que el resto de capitales del mundo lo hacen con las de sus respectivos países, para hacer “una gran fiesta de la unidad, la libertad y la solidaridad”.

Desde Ahora Madrid, su portavoz, Rita Maestre, reconoció que la intervención de Corral había sido “muy bonita”, pero objetó que “no refleja la trayectoria del PP”, partido al que atribuyó haberse arrogado la capacidad de definir lo que es ser español; algo que considera “una desgracia para los sentimientos patrióticos” .

"ATIZAR CON LA BANDERA"

Además, puntualizó que “las patrias no nos hacen libres”, sino que son las personas las que han ido eligiendo alcanzar mayores cotas de libertad, y terminó advirtiendo de que las naciones son “comunidades imaginadas” (célebre ensayo de Benedict Anderson) y que “no por gritar mil veces la palabra unidad se ayuda a mejorar la voluntad de ser españoles”, sino más bien lo contrario. En su segundo turno, acusó al PP de haber presentado la iniciativa “con voluntad de señalamiento” y de “polarizar” y “atizar a los demás con la bandera y las grandes palabras”, y advirtió de que “así se hace mucho menos país y queda un país mucho más dividido”.

La concejala de Ciudadanos Silvia Saavedra afeó a Maestre el tono “intelectualoide” de su intervención, se preguntó “por qué no podemos sentirnos orgullosos” y “defender lo que somos” como el resto de países y lamentó que a Ahora Madrd estos temas le produzcan “urticaria”. Finalmente, aseveró que “los gobernantes tienen que ser patriotas” y “defender a su país y no comunidades imaginadas”, porque “bandera, Constitución y país son de todos”.

Desde el PSOE, Ramón Silva propuso sustituir la propuesta de engalanar farolas, mobiliario urbano y autobuses urbanos con banderas españolas por la de añadir las banderas de las comunidades autónomas y los países que celebran el 12 de octubre, para sumar y no dividir con las enseñas.

Prometió que si el PP le aceptaba la enmienda el Grupo Socialista votaría a favor de la propuesta, pero, aunque Corral lo rechazó, al final el PSOE la apoyó en cualquier caso, con excepción de la propuesta de jura de banderas, respecto a la que Silva objetó que ya hay suficientes juras de banderas a lo largo del año, por lo que no era necesario otra por el 12 de octubre, y que si hacían falta más bastaba con pedírselo al Ministerio de Defensa.

Al término de este punto, el portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez-Almeida, agradeció al PSOE y Ciudadanos su voto a favor, insistió en que en este punto es “mucho más lo que nos une que lo que nos separa”, y llamó la atención sobre el hecho de que Ahora Madrid había votado incluso en contra de repartir ejemplares de la Constitución en los centros escolares, lo que en su opinión es la mejor “Educación para la ciudadanía”.

