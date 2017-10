MADRID. AFEM ASEGURA QUE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA NO HA BAJADO DESDE 2015

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) denunció este lunes que la lista de espera quirúrgica (LEQ) no ha variado desde diciembre de 2015 y asegura que no es verdad que haya descendido un 30% en un año como dice la Consejería de Sanidad. En su opinión, esos datos son una "operación cosmética".

AFEM asegura que los datos facilitados por la Consejería de Sanidad se basan en datos no significativos. "No es lícito escoger un periodo que perjudique o beneficie los resultados. Por ejemplo, no es valorable escoger el periodo de verano, en el que sabemos que va a haber distorsiones, pero tampoco lo es si tomamos un periodo que vemos que puede ser favorable a ciertos intereses. Hemos analizado los datos en todo el periodo desde que son públicos y que además coincide con la puesta en marcha del Plan de mejora de LEQ y los Pactos de gestión", afirma, y concluye que la lista de espera sigue igual que en diciembre de 2015.

Además, la asociación de médicos asegura que la lista experimenta una cierta tendencia al alza por los pacientes que se niegan a ser derivados a otros centros.

"Somos conscientes de que no es tarea sencilla, pero el maquillaje estadístico no es la solución al problema. Tampoco es una solución la manipulación, que todos los servicios quirúrgicos conocen bien, poniendo demoras voluntarias, que no son tales, a pacientes ya programados, con el fin de arañar unos días a la estadística; seamos serios", pide la AFEM al nuevo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso