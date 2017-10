MADRID. ARRANCA MADRID GAMING EXPERIENCE

La Feria de Madrid acoge a partir de este viernes y hasta el domingo 29 de octubre Madrid Gaming Experience, una cita imprescindible para los amantes de los videojuegos en donde podrán probar la nueva Xbox One X antes de su lanzamiento y jugar, entre otros, a títulos como Assassin’s Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Guerra, Forza 7 o The Evil Within 2.

Para los aficionados al videojuego clásico los organizadores ofrecen la RetroWorld. Un espacio de 2000 m2 en el que disfrutar de charlas, talleres de Pixel Art, merchandising,… y en su zona de museo contemplar una selección única de máquinas de juego y títulos legendarios elegidos entre una de las mayores colecciones a nivel mundial, con más de 500 piezas en su haber y rarezas únicas en muchos casos, como la española Overkal, o las TV-Game 6 y TV Racing 112, fabricadas por Nintendo años antes del lanzamiento comercial de NES. Contará también, en exclusiva, con nuevos juegos realizados para máquinas clásicas, como The Sword of IANNA (desarrollado por RetroWorks) o Beekyr Reloaded y Vortex Attack (de la compañía Kaleidogames). En esencia, juegos actuales diseñados con apariencia y gameplay clásico.

Además, Madrid Gaming Experience rendirá homenaje al recientemente fallecido ilustrador Alfonso Azpiri a través de un recorrido dentro de Retroworld por la mayor recopilación de originales dibujados por el maestro a lo largo de toda su carrera en el mundo del videojuego.

Quienes acudan a Madrid Gaming Experience podrán disfrutar también de 'Ministerio VR: Salva el Tiempo', la nueva experiencia virtual de RTVE de 'El Ministerio del Tiempo' con desafiantes e interactivas nuevas misiones.

Gracias a PlayStation® VR los fans más activos de la serie de TVE que visiten la feria gozarán de una experiencia inmersiva, pudiendo moverse por diferentes escenarios y coger objetos para avanzar en la historia. 'Salva el tiempo' forma parte del universo transmedia de la serie, con una trama (desarmar un plan de El Ángel Exterminador para destruir el Ministerio) que se integra y complementa los contenidos de la tercera temporada que actualmente se emite en La1.



