MADRID. NACE 'MAAS MADRID', NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DE MOVILIDAD COMPARTIDA

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid está desarrollando un nueva aplicación para móviles, 'MaaS Madrid', que ofrecerá información combinada del transporte público con los nuevos servicios que lo complementan, como coches, motos o bicicletas multiusuario. Según informó el Ayuntamiento, 'MaaS Madrid' persigue aunar en una misma herramienta a todos los agentes proveedores de servicios de movilidad en la capital, facilitando así a los usuarios diferentes modos de moverse por la ciudad de manera respetuosa con el medio ambiente.



"La movilidad como servicio (Mobility as a service o MAAS) no es concepto nuevo pero es ahora cuando se reúnen todas las condiciones para que una aspiración de las ciudades sea una realidad", indicó el Ayuntamiento en una nota. "El patrón una persona-un coche no es sostenible por impactos de congestión, contaminación, consumo energético, salud u ocupación de espacio, entre otras consecuencias. Con muchos menos vehículos se podrían resolver las necesidades de movilidad de una población".

Agrega que "la mayoría de estudios en la materia indican que fomentar el uso de sistemas de coche, moto o bicicleta no basados en la propiedad redunda también en un mayor uso del transporte público y, finalmente, en una movilidad más sostenible. La ciudad de Madrid es pionera y líder internacional en 'sharing'".

Con esta iniciativa, la EMT "se consolida en su figura de proveedor de servicios de movilidad sostenible como el multioperador de transporte del Ayuntamiento de Madrid y se sitúa a la cabeza de las empresas de transporte a nivel internacional", afirma el Consistorio.

PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

Esta aplicación se enmarca en la medida 21 del Plan A de calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento de Madrid, de apoyo a las iniciativas de movilidad compartida y multimodal. Además de servir al ciudadano, a la ciudad y a los diferentes operadores que participen, presenta opciones de desarrollo y oportunidades de colaboración público-privada que configurarán un nuevo modelo de movilidad urbana.

La primera fase de la aplicación, que estará disponible para Android e iOs, está prevista para esta primavera. Se trata de un agregador de servicios de movilidad con información georeferenciada, que permitirá a los usuarios conocer todos los servicios de movilidad a su alcance, lo que facilitará que puedan prescindir del vehículo privado en sus desplazamientos.

Inicialmente dispondrá de información sobre transporte público, incluida Bicimad, y de las empresas que operan en Madrid servicios multiusuario: Car2Go, Emov, Zity, Muving, eCooltra, Ioscoot, Obike y OFO. También facilitará el acceso a las distintas aplicaciones y servicios de radiotaxi.

Paulatinamente se incorporarán otros servicios, como los de 'carsharing' “de ida y vuelta” Respiro y Blumove, con los que la EMT está trabajando técnicamente para diferenciarlos de aquellos “solo de ida”, y se extiende la invitación a las empresas que ya han anunciado su llegada a la ciudad en los próximos meses para incorporarse al proyecto.

Las siguientes fases se irán completando en los próximos meses y supondrán la incorporación paulatina de distintas funcionalidades, como el cálculo y comparativa de rutas, planificación de viajes, personalización de opciones o la reserva y el pago de viajes.

El usuario seleccionará un origen y un destino y la aplicación le devolverá las mejores opciones según las preferencias que haya marcado (el viaje más rápido, el más económico, el menos contaminante o el más saludable) y podrá completar, según su elección, todo el proceso de reserva, acceso al vehículo y pago del viaje, directamente o a través de la 'app' del proveedor.



