MADRID. ALMEIDA ANIMA A COMPRAR EL CUPÓN PARA QUE LA ONCE SIGA CON SU LABOR SOCIAL “IMPRESIONANTE”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, animó este viernes a los madrileños a colaborar con la ONCE y comprar el Cupón, para que esta organización pueda “seguir realizando la labor social tan impresionante” que lleva a cabo.



Almeida acudió a la sede de la ONCE en Madrid, donde se reunió con el delegado territorial de la organización, Luis Natalio Royo, entre otras personas. Indicó que la semana que ha dedicado a visitar asociaciones con fines sociales “necesariamente debía acabar en la ONCE, la institución más emblemática desde hace ya casi 80 años en la dedicación y ayuda a los discapacitados”, con 10.000 beneficiarios en la ciudad.

El portavoz popular alabó la “capacidad de autofinanciación y emprendimiento” de la ONCE y el Grupo ILUNION, “digna de todo elogio”, y animó a los madrileños a “colaborar con la ONCE, a comprar el Cupón y que puedan seguir realizando la labor social tan impresionante” que lleva a cabo.

“A quien le toca el Gordo”, prosiguió en alusión al sorteo de hoy de la Lotería, “es a quien viene a la ONCE y puede ser ayudado por la ONCE”, personas “con una serie de necesidades”, que “se encuentran con una situación imprevista y, si no fuera por una organización como la ONCE, tendrían muy difícil salir adelante”. En conclusión, Almeida subrayó que los madrileños y todos los españoles deben “estar profundamente agradecidos” a la labor que esta organización hace “por todos nosotros”.

Royo se declaró “encantado” con la visita de Almeida y, retomando el lema de la campaña del 80 aniversario de la ONCE, reivindicó: “De una evolución hacemos una revolución”. El delegado territorial recordó que la ONCE puede desarrollar sus servicios a los madrileños “a través de nuestros juegos”, con unos 2.700 vendedores en Madrid. Preguntado por la movilidad en Madrid, admitió que el Ayuntamiento está siendo “muy asequible” a las reivindicaciones del Cermi, pero también que “es complicado” conciliar las exigencias de la seguridad, con temas como el sentido único en las calles Preciados y Carmen, con las necesidades de las personas con discapcidad.



