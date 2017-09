MADRID. EL PP ACUSA A AHORA MADRID DE HABER COLOCADO AL 60% DE LOS CANDIDATOS A SUS PRIMARIAS

Google Plus

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Percival Manglano acusó este martes a Ahora Madrid de haber colocado en la institución al 60% de las 90 personas que se presentaron en alguna de las tres listas que compitieron en las primarias del partido instrumental apoyado por Podemos.

Manglano hizo una pregunta a la portavoz del Gobierno municipal y de Ahora Madrid, Rita Maestre, en la sesión de control del pleno ordinario de septiembre, y dio este dato en su primera intervención, ironizando que una de las tres listas, la encabezada por Mauricio Valiente, que perdió ante la de Manuela Carmena, se llamaba “A por ellos” porque sus integrantes iban a por los puestos municipales.

De los 90 candidatos a las primarias, 30 por lista, según Manglano estarían colocados 20 como concejales, 18 como vocales vecinos, 14 como asesores y los otros dos, hasta los 54 que sumarían el 60% como dinamizadores de dos foros locales. Si se contara, no con las listas a las primarias internas, sino con la candidatura electoral, el porcentaje se elevaría hasta el 71%. El concejal popular describió esta política como “sueños rotos” y “traiciones a ideas propias” estas contrataciones de afines contrarias a los principios de Ahora Madrid antes de acceder al gobierno municipal.

Maestre contestó que las intervenciones de Manglano ante los plenos le producen “vergüenza” y que ella no iba a “caer en el estercolero de política vieja y desagradable al que pretenden arrastrarnos”. Dijo que las personas contratatadas por Ahora Madrid están en la web municipal y preguntó qué pasaría si ella señalara a los asesores contratados por el PP, lo que a su juicio “sería injusto” para ellos y no haría ningún favor a la política” . “No voy a caer en estas bajezas señaladoras”, concluyó.

