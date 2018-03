MADRID. AGUIRRE AFIRMA QUE “LA IDEA” DE CONSTRUIR EL CAMPO DE GOLF DE CHAMBERÍ “FUE MÍA”

Google Plus

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre afirmó hoy en la comisión parlamentaria que investiga la corrupción política, en relación a la construcción de la “cancha de práctica” de golf en las antiguas instalaciones del Canal de Isabel II en el distrito de Chamberí, que la "idea" fue suya.



Aguirre, que compareció en la Cámara regional para informar sobre la adjudicación, construcción y declaración de bien de interés general de las instalaciones del tercer depósito del Canal de Isabel I que la Justicia ha ordenado derribar y donde se levantará un parque, explicó que “me parecía bien poner –esta infraestructura- en el centro de Madrid para disfrute de los ciudadanos”.

Dijo que vio algo de similar en Tokio y “en algunas películas” e indicó que, aunque el gerente del Canal en la etapa en la que Joaquín Leguina presidía la Comunidad de Madrid le dijo que hacerlo costaba mucho, el expresidente regional Ignacio González en 2004 le manifestó que era “posible”.

La expresidenta indicó que no le gustaba el proyecto de instalar en esos mismos terrenos un helipuerto, como estaba previsto, y manifestó que al negar el Ayuntamiento de la capital las preceptivas licencias, decidió que se declarase iniciativa de interés general.

DECEPCION CON GONZÁLEZ

Por otro lado, declaró que en ese momento desconocía que la familia de Ignacio González estaba detrás de algunas de las empresas que se encargaron de llevar a cabo el proyecto. “Me siento responsable de la idea” de construir ese campo de golf, "pero no de eso", refiriéndose a la participación de la familia de González en el negocio.

Asimismo, relató que consideraba a González “un funcionario ejemplar” y manifestó que “este asunto, al conocer que su hermano recibió no sé cuánto dinero” en concepto de comisiones, "fue el determinante” para perder su confianza en él.

Finalmente, aseguró que, “como dijo Lenin, la confianza está bien, pero el control está mejor”. Recordó que dimitió de la Presidencia regional al hacerse “responsable políticamente” de este caso y añadió que su "conciencia está tranquila”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso