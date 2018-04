MADRID. AGUADO A CIFUENTES: “NO NOS HAGA ESPERAR SU DIMISIÓN 20 DÍAS MÁS”

“Todos conocemos el final de esta historia, no nos haga esperar su dimisión 20 días más”, dijo hoy el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dirigiéndose a la presidenta regional, Cristina Cifuentes.



“Dimita hoy mejor que mañana”, añadió Aguado, quien señaló que “llevamos 23 días de bochorno absoluto en la Comunidad de Madrid” y “cada día conocemos nuevas irregularidades y falsificaciones, propias de una presunta trama de corrupción universitaria, que a la única persona que benefician es a usted”.

Tras señalar que Cifuentes “está más ocupada de sobrevivir políticamente que de gobernar” por culpa del supuesto fraude de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, indicó que “los estudiantes, los profesores y el personal de la universidad no creen en su compromiso porque está claro que los madrileños son su última prioridad ahora mismo”.

Exigió al PP que “devuelva la dignidad a las instituciones, a la universidad y a la presidencia de la Comunidad” y manifestó que “ni puede alargar más esta situación, ni puede seguir hundiendo el prestigio de la universidad pública”. “Si quiere defenderse de las acusaciones, debería hacerlo como una ciudadana más y no como presidenta de la Comunidad de Madrid y si no tiene nadie en su entorno que le diga que esto se acabó, se lo digo yo”.

Por su parte, Cifuentes destacó que no está imputada y tampoco ha falsificado ningún currículo y dijo que Ciudadanos “ya tenía redactadas las conclusiones” de la comisión de investigación sobre su polémico máster antes de presentarla. “Nosotros hubiésemos aceptado la comisión para conocer la verdad con rigor”, destacó Cifuentes, quien añadió que Cs rechazó las comparecencias solicitadas por el PP.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso