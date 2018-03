MADRID. AGUADO ACUSA AL PP DE “ENTRAR EN UNA FASE DE SÁLVESE QUIEN PUEDA”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy que el PP “ha entrado en una fase de sálvese quien pueda donde todos se pelean por el salvavidas para salir del barco”.



Añadió que esta formación está en un “momento de agotamiento político para Madrid y para España, cuando es más conocida su corrupción que su proyecto de país”. Explicó que hoy la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha dado explicaciones en el Congreso de los Diputados “acerca del ‘caso PP’ por el que se ve salpicada, no solo por las acusaciones de Francisco Granados sino por las de Aguirre”.

Destacó que “ha sido su propia compañera de filas quien le acusa de otorgar a dedo un contrato de la cafetería de la Asamblea a su amigo Arturo Fernández, a cambio de 60.000 euros de donación a Fundescam”.

A juicio de Aguado, que se reincorporó hoy a la actividad parlamentaria tras una baja por paternidad, “nos encontramos con tres presidentes de la Comunidad, tres máximos responsables políticos bajo sospecha permanente de corrupción”.

Consideró que “Cifuentes sigue más preocupada por sobrevivir políticamente y por la caída en las encuestas que por los madrileños” y lamentó que “los últimos 15 años hayan sido una etapa política no recordada por reformas o inversiones, sino por el saqueo permanente al que se han visto sometidas las instituciones madrileñas”.Indicó que desde Ciudadanos “vamos a seguir siendo contundentes con la corrupción, exigiendo al PP que cumpla en materia de regeneración”.

El portavoz del PP en la Cámara regional, Enrique Ossorio, contestó a Aguado señalando que es él quien tiene que “temer por su puesto", ya que algunos medios han sacado el nombre de la diputada de Cs Patricia Reyes como futura candidata regional de la formación naranja.

Reprochó a Aguado que haya dedicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico “un cuarto de hora a la corrupción y solo dos minutos a sus proyectos y alternativas”. “Siempre da vueltas a lo mismo”, reiteró Ossorio, quien señaló que “eso demuestra que está falto de ideas”.

Respecto a la comparecencia de Cifuentes en el Congreso de los Diputados, dijo que “me produce tristeza” y manifestó que los grupos que han pedido que vaya al Parlamento nacional “se han puesto al nivel de Granados al considerar sus declaraciones son ley de Dios”.

Sobre este mismo asunto, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, dijo que “lo que dice Granado tiene sentido e involucra a todos” y destacó que “no nos merecemos tener una presidenta así”. Además, señaló que el hecho de “tener que defenderse de tanta corrupción no le permite estar concentrada” en sus funciones de presidenta de la Comunidad.

A su juicio, “no hay un nuevo y viejo PP y Cifuentes no es un mirlo blanco”.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, explicó que “no vivimos al dictado de Granado ni nuestra intención es que Cifuentes pase malos ratos, sólo queremos conocer cómo se financió Fundescam”, refiriéndose a la comparecencia de la presidenta regional en el Congreso de los Diputados.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso