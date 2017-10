MADRID. FAMMA AGRADECE A LA EMT QUE PONGA RAMPAS AUXILIARES PARA CASOS DE EMERGENCIA

Google Plus

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Famma-Cocemfe Madrid) agradeció este martes "la brillante actuación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), sobre el diseño e implantación de rampas auxiliares que producirán tranquilidad y sosiego a quienes utilizan este medio de transporte con movilidad reducida y a los propios conductores de la compañía".



A pesar de esta incorporación, la EMT mantendrá sus protocolos de actuación. Es decir, las nuevas rampas manuales no van a sustituir a las eléctricas ya que han sido ideadas para ser utilizadas en situaciones de emergencia o en caso de avería de las eléctricas, señaló Famma.

En palabras de Javier Font, presidente de Famma, "estamos ante un hecho importante, no sólo por lo que afecta al ámbito de la accesibilidad y la innovación, sino también por lo que repercute en la seguridad de las personas, quienes se ven indefensas y en serio peligro, si no disponen de mecanismos alternativos a los electrónicos para evacuar los autobuses en casos de emergencia, o porque fallen las rampas mecánicas existentes para el acceso o salida del autobús".

"De esta manera, la EMT cumple con la petición realizada por Famma y acuerdan la puesta en marcha de estos dispositivos. Tras recibir diversas quejas por parte de los usuarios, la Federación y la Gerencia de la empresa de transportes mantuvieron una reunión en el mes de julio para analizar la situación y valorar alternativas que, hoy día, podemos ver plasmadas como reales y satisfactoria para todas las partes", destacó Famma en un comunicado.

A partir de ahora, estas rampas auxiliares serán colocadas, tanto en los nuevos autobuses que ya se han adquirido, como en aquellos que ya están en circulación y permitirán el uso igualitario de este servicio público.

Según Famma, la idea es ir incorporando estos dispositivos, a razón de cuatro/cinco vehículos a la semana en la flota actual que ya está circulando y que coincidirán con la incorporación de 250 nuevos vehículos de aquí a final de año y otros 250 vehículos para 2018, con lo que las previsiones, al finalizar el próximo año, están marcadas en incorporar estas rampas en el 40% de la flota. El objetivo es alcanzar el 100%.



