MADRID. AGAPITO RAMOS, EXPRESIDENTE DEL CANAL Y CONSEJERO HASTA 2015: “NO TENGO NI IDEA DE LO DE LATINOAMÉRICA”

Agapito Ramos, presidente del Canal de Isabel II en la etapa del socialista Joaquín Leguina como mandatario regional y consejero de esta empresa pública hasta 2015, aseguró hoy en la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción política que “no tengo ni idea de lo de Latinoamérica”, refiriéndose a la empresa de la sociedad que gestiona el agua en aquel continente.

Ramos, citado para informar sobre la denominada ‘operación Lezo’, dijo que en la etapa a la que se refiere esta comisión de investigación, “como no era del PP no me contaban nada”.

Afirmó que esas inversiones del Canal fuera de España “no pasaban” por el Consejo de Administración “y de Lezo, ni zorra idea”.

Tras aclarar que estuvo de consejero “porque interesaba al PP, y a mí también, porque estaba mayor”, explicó que cobraba 300 euros por cada reunión mensual.

“Me alegro que todo esto haya salido y los responsables estén encausados”, dijo Ramos, quien reiteró que “jamás he tenido idea de lo de Latinoamérica ni sé nada de lo que me preguntan”.

Asimismo, explicó que ya no pertenece al PSOE, “soy de izquierda pero no de Podemos”, y señaló que “me olía mal” la compra de Emissao, empresa brasileña, por parte del Canal.

Aseguró que quien mandaba en estas operaciones era Fernanda Richmond, directora financiera del Canal y que “formaba parte del tinglado” del expresidente Ignacio González.

También comparecieron María González Cano, subdirectora de Desarrollo de Negocio en el Canal Isabel II; Cristina Baeza Tordesilla, jefa de Área de Consolidación de Canal Isabel II, y Ángel Varona Grande, miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia, empresa del Canal encargada de las inversiones en Latinoamérica, en 2013.

Las dos primeras comparecientes explicaron que entre sus funciones no estaba analizar este tipo de compras, sino llevar la contabilidad.

Baeza explicó que aunque era directiva de Inasa, empresa que gestionó antes de Extensia los negocios del Canal en Latinoamérica, nunca asistió a un Consejo de Administración, excepto en 2016. Asimismo, señaló que en estas operaciones “todo estaba debidamente firmado por Fernanda Richmond”.

Varona dijo que “no tenía ni voz ni voto”, porque era secretario no consejero del Canal de Isabel II, y miembro del Consejo de Canal Extensia por ocupar el anterior cargo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso