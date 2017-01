MADRID. SATSE ADVIERTE DE COLAPSOS EN URGENCIAS DEL MARAÑÓN Y LA PAZ POR LA GRIPE

Google Plus

El sindicato de enfermería Satse Madrid advirtió este martes de colapsos en servicios de urgencias del Hospital Universitario Gregorio Marañón y de La Paz por el aumento de los casos de gripe, por lo que ha solicitado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que ponga más camas en funcionamiento y la contratación de personal de enfermería.

El sindicato indica en una nota que en la actualidad el nivel de intensidad de la gripe es bajo, según fuentes del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, por lo que “aún estamos a tiempo para evitar que todas las urgencias hospitalarias se saturen".

"La receta, poner en funcionamiento todas las camas (para lo cual es necesario la contratación de más profesionales de enfermería) y reforzar con más personal de enfermería aquellas áreas críticas: Urgencias, Atención Primaria y Unidades de Hospitalización”, agrega.

Asimismo, advierte de que “el plan de actuación frente a la gripe hay que activarlo ya. No sirve de nada hacerlo cuando el pico de actividad es el más alto. Hay que prevenir, no parchear, y para ello hay que contar, sobre todo, con los profesionales de enfermería, que son los que conocen las necesidades de sus centros”.

Según los delegados de Satse Madrid, en el Hospital Universitario Gregorio Marañón se vivieron ayer y hoy los primeros colapsos en urgencias, ya que “había 29 pacientes pendientes de ingreso pese a que se están produciendo derivaciones a otros centros como el IPR (Instituto Provincial de Rehabilitación), centro dependiente del Marañón”.

“Hoy también las urgencias de La Paz mantenían a 39 pacientes pendientes de cama, con los problemas que esto conlleva, como la falta de intimidad, mantener durante muchas horas a pacientes (muchos con edad elevada) en una camilla, en definitiva, no poder ofrecer cuidados con la calidad que desearían los profesionales, etc.”, indica la nota.

Según el sindicato de enfermería, esta situación se repite en el Hospital de Fuenlabrada, donde “hay ocho pacientes pendientes de una cama y llevan así desde la noche de ayer, más de 12 horas en una camilla”.

