AHORA MADRID ACORDÓ MOSTRAR APOYO A ROMMY ARCE MIENTRAS CARMENA LA RECONVENÍA EN USERA

La Mesa de Coordinación de Ahora Madrid, acordó en su reunión del pasado jueves emitir un comunicado en defensa de la concejala Rommy Arce, imputada por sus tuits tras la muerte de un mantero en Lavapiés; curiosamente, lo hizo casi al mismo tiempo en que la alcaldesa, Manuela Carmena, reconvenía a Arce por no reunirse bastante con los vecinos de Usera.



Según indicaron a Servimedia fuentes de Ahora Madrid, la Mesa de Coordinación, órgano interno en el que debaten las cuestiones organizativas y programáticas del partido instrumental representantes de Podemos, Ganemos y el resto de actores que formaron el partido instrumental en 2015, tuvo su reunión mensual el jueves por la tarde.

Allí, sin cerrar un texto concreto, se acordó que Ahora Madrid expresara su apoyo en bloque a la concejala, después de que el 26 de marzo el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid admitiera la querella por presunto delito de odio que presentó contra ella la Unión de Policía Municipal por los tuits que publicó tras la muerte del mantero Mame Mbayé.

En esos tuits la edil comparó su muerte con la de Lucrecia Pérez, asesinada por racismo, y culpó de ella a la "xenofobia institucional" y el sistema capitalista; mensajes en los que el citado sindicato alega que podría haber un delito de odio que impulsó los disturbios de Lavapiés.

RECONVENCIÓN EN USERA

Curiosamente, casi a la misma hora en que las distintas sensibilidades de Ahora Madrid se ponían de acuerdo en apoyar a Arce, ésta tuvo que ver cómo Carmena, de visita a la Junta Municipal de Usera, distrito que ella preside, la echaba en cara en público no reunirse lo suficiente con colectivos vecinales.

Ante la pregunta de un vecino, ovacionado por otros, de si cesaría a Arce por la querella admitida a trámite, Carmena aclaró: “No voy a cesar a Rommy, hace su trabajo”. Además, negó que esté imputada, como sostiene el PP, porque uno lo está, no cuando se admite a trámite la querella de un particular, sino cuando el juez orienta efectivamente la acusación contra ella.

“Si sólo por presentarse una denuncia uno tuviera que ser cesado, eso sería insostenible. Uno tiene que asumir su responsabilidad cuando el juez dirige la acusación contra él, no sólo porque se le llame a dar una serie de aclaraciones”, dijo. Otro sector de los asistentes a la Junta de Usera aplaudió, a su vez, que Carmena reafirmara su confianza en Arce.

Sin embargo, volvieron a resonar las palmas cuando otros dos vecinos criticaron que Arce no había querido reunirse con los movimientos o colectivos que representaban, y Carmena, cuando les respondió, se dirigió expresamente a la aludida, sentada a su lado: “Pido que les dediques más tiempo, te lo están pidiendo los vecinos y te lo pido yo. Para nosotos es muy importante que tú estes aquí, pero si te lo piden los vecinos, hay que reunirse”. La alcaldesa fue ovacionada por estas palabras.



