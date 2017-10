MADRID. LA FUERZA DE STAR WARS ACOMPAÑA A LOS JÓVENES DE DOWN MADRID EN LA EDICIÓN 2018 DE SU CALENDARIO SOLIDARIO

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) presentará el próximo domingo, a las 13.00 horas en el Teatro Barceló de Madrid, la edición 2018 de su calendario solidario, que este año cuenta con la participación de los miembros de la Legión 501 Spanish Garrison, un club de 'costuming' que promueve la afición por Star Wars.

La presentación del calendario contará con la presencia de los miembros de la Legión 501 Spanish Garrison, que realizarán un desfile de tropas imperiales formado por diferentes personajes de la saga Star Wars, como Darth Vader, Tusken, Shadow Scout y los StormTroopers. Además, los asistentes a la presentación presenciarán el encuentro entre los personajes de la Rebel Legion Spanish Base y el ejército del lado oscuro en un mismo espacio.

La Legión 501 Spanish Garrison nació con el propósito de manifestar la pasión por Star Wars y ayudar en causas solidarias, generalmente enfocadas a los más pequeños. En España, el club cuenta actualmente con cerca de 500 miembros que organizan desfiles solidarios o realizan visitas a hospitales, entre otras actividades, para ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños.

Los interesados en acudir a la presentación del calendario pueden conseguir sus entradas a través de la página web 'http://www.downmadrid.org/calendario-teatro-barcelo/', colaborando con un donativo que incluye un calendario solidario y una consumición.

Todos las personas que acudan a la presentación, podrán participar en todas las actividades que se han organizado pensando en la diversión de toda la familia gracias a la colaboración de White Room-Eventos, Marketing y Comunicación y a otras empresas participantes como Notikumi, Coca Cola, Mahou y Grupo Ocho.

El calendario, que nace con el propósito de fomentar la sensibilización social en torno a las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual, se podrá conseguir con un donativo de 5 euros en las sedes de Down de Madrid.

