CANARIAS. INSERTA EMPLEO FIRMA CON EL CABILDO DE LANZAROTE UN CONVENIO PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ISLA

El Cabildo de Lanzarote e Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, darán su apoyo a la formación, emprendimiento y el empleo de las personas con discapacidad en la isla de Lanzarote y La Graciosa, gracias a la firma de un convenio marco entre ambas entidades.



El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, acompañados por el consejero de Empleo de la primera Corporación insular, Manuel Cabrera, firmaron este viernes en la sede del Gobierno insular (Arrecife), el primero de los convenios que se rubricarán con administraciones públicas en Canarias para fomentar la formación y el empleo de las personas con discapacidad en la isla.

El citado acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad mediante el establecimiento de programas de formación, captación, derivación, orientación e inserción de las mismas al mercado laboral y que éstas puedan acceder a un empleo de calidad.

Tras la firma, Virginia Carcedo explicó que la clave de estos convenios es la de “sensibilizar a los ciudadanos, al tejido empresarial, a los agentes sociales y a las organizaciones e instituciones sobre las capacidades de las personas con discapacidad”. Asimismo, informó que junto al Cabildo de Lanzarote se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento para “el diseño conjunto y ejecución de acciones específicas para jóvenes con discapacidad, con la finalidad de impulsar su incorporación en el mercado laboral y concienciar al tejido empresarial en la apuesta por el talento joven”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Lanzarote destacó “la importancia de este primer convenio marco en Canarias que permitirá establecer las próximas medidas en cuanto al fomento del empleo de personas con discapacidad en la isla de Lanzarote y en La Graciosa”.

De igual forma, Pedro San Ginés reconoció que las administraciones públicas tienen un papel relevante en estas políticas de inserción laboral y que "hasta la fecha no se ha hecho lo suficiente". No obstante, “es un primer paso”, apuntó el presidente, "para que, a través de la citada comisión de seguimiento que coordinará el Área de Empleo que dirige Manuel Cabrera, se puedan emprender cuantas acciones sean necesarias para lograr los objetivos de este convenio".

El documento firmado hoy se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso