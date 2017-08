EL PSOE LAMENTA LA MOCIÓN DE CENSURA EN MARBELLA QUE DEVOLVERÁ EL PODER AL PP

Google Plus

El secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE de Andalucía, Carmelo Gómez, lamentó este sábado la moción de censura anunciada en el Ayuntamiento de Marbella, donde los independientes de Opción Sampedreña (OSP) han roto con PSOE, IU y Podemos para devolver la Alcaldía al Partido Popular.

Gómez aseguró que le ha “llamado la atención” la hora en la que tuvo lugar la rueda de prensa en la que los concejales de OSP anunciaron la ruptura del pacto de gobierno suscrito con PSOE e IU, a las 23:00. “Elegir las once de la noche para hacer una rueda de prensa, aprovechando que estamos en vacaciones de agosto, no creo que sea casualidad”.

Asimismo, matizó que esta ruptura “es una pena, porque el trabajo que se había hecho en Marbella era muy positivo”, puesto que “el Ayuntamiento había reducido drásticamente el desempleo y estaba avanzando a pasos agigantados en el turismo”.

En este sentido, Gómez vaticinó que “quizá volvamos a la época oscura en la que Marbella empezaba a copar titulares de la prensa española por cosas negativas”.

Respecto a la presencia estos días de Javier Arenas en Málaga, el secretario socialista opinó que “pone de manifiesto a las claras que quien sigue manejando los hilos en el Partido Popular de Andalucía es el señor Arenas”. “No creo en las casualidades en política”, apostilló.

En cuanto al argumento esgrimido por los concejales de OSP para justificar la ruptura, culpando a “los chantajes de Podemos”, Gómez afirmó que “respetando todas las decisiones, me parece una excusa barata”.

