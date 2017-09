Junta andaluza: el metro de Málaga finalizará en 2020 si el alcalde, "más sibilino", deja de poner "palos en ruedas"

El consejero andaluz de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha asegurado que las obras del metro de Málaga estarán finalizadas en el año 2020 si el Ayuntamiento de Málaga y más concretamente el alcalde, Francisco de la Torre, del que ha dicho que tiene un estilo "más sibilino", dejan de poner "palos en las ruedas".

Así ha respondido el titular de la Consejería al parlamentario del PP por Málaga Félix Romero, quien ha cuestionado a López por los plazos de finalización de las obras y más concretamente por la de Callejones del Perchel, que llevan unos dos años paradas.

Tras criticar que "allá donde está el PP no tenemos más que dificultades con las obras" de estas infraestructuras, citando los diferentes metros o tranvías de Andalucía, como Jaén, Granada, Vélez-Málaga y Málaga capital, López ha señalado que en esta última el Consistorio y su alcalde, "que tiene otro estilo y es más sibilino, no para de poner palos en las ruedas para incumplir el compromiso firmado por él mismo con la presidenta de la Junta, Susana Díaz".

Ha destacado que el de Málaga tiene más de cinco millones de usuarios, cifra que llegará a 20,7 millones una vez se complete la red, y ha insistido en pedir colaboración al Ayuntamiento de la capital.

El consejero ha recordado en su intervención en la Cámara que la licitación de las obras de terminación del tramo Renfe-Guadalmedina ya se realizó y esperan reanudar los trabajos entre Guadalmedina y Atarazanas. Precisamente la firma del contrato con la adjudicataria se prevé a finales de este año, con 22 meses de obra si no se producen retrasos.

"MIL MILLONES DILAPIDADOS"

Romero ha recordado a López que esta pregunta oral no debería siquiera formularse porque la red de metro "debería haber estado completa" en 2009, "pero ocho años después no hay fecha". "Y la de 2020 no es para finalizar la red sino para llegar al centro, un retraso de casi 11 años; la obra se ha cargado a diez consejeros e iba a costar 400 millones y ya ha triplicado el presupuesto inicial", ha expuesto.

Ha aludido el parlamentario 'popular' a los más de 1.000 millones "dilapidados", preguntando si se ha "depurado alguna responsabilidad". "Es la obra de infraestructura más importante en los últimos 40 años --que hace la Junta-- en Málaga pero es una demostración de la desidia, del desprecio a los ciudadanos y de la incompetencia; pero según usted el problema somos los responsables del PP".

"Ustedes con su gobierno ambicioso sólo han perdido 1.000 millones. Once años de pérdidas económicas para los malagueños", ha reiterado Romero, incidiendo en conocer "qué van a hacer para que no sigamos envejeciento esperando la terminación del metro de Málaga".

Felipe López ha pedido "un mínimo de rigor" al 'popular', recordando que el acuerdo del presupuesto del metro "era menos de los 750 millones que va a costar", sin incluir material rodante, instalaciones "ni los elementos que han ido sucediendo con imposiciones de modificación de trazados".

Ha defendido que el Gobierno andaluz ha hecho "una inversión agregada de 2.600 millones --en la región-- y eso no lo pueden soportar y por eso ponen palos en las ruedas". "Pídale al alcalde que haya cooperación y si es así la red completa estará terminada en 2020", ha finalizado el consejero de Fomento de la Junta.