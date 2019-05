Junqueras al despedirse del Parlament: "No nos rendiremos aunque nos encarcelen"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha despedido este jueves del Parlament y ha afirmado que cierra una etapa convencido de que no se rendirá: "La cierro sabiendo que no pararemos ni nos rendiremos aunque nos amenacen o encarcelen. Si alguien creía que renunciaríamos es que no nos conocen".

Lo ha dicho en una carta escrita desde la prisión que ha leído el diputado de ERC Gerard Gómez del Moral en el turno de palabra que se ha abierto en el pleno para los diputados que abandonan la Cámara catalana para irse al Congreso de los Diputados después de ser escogidos en las elecciones generales del 28 de abril.

Junqueras ha asegurado que se va del Parlament "triste y esperanzado a la vez", porque está convencido de que conseguirán la independencia de Cataluña, pero le entristece abandonar la Cámara.

Ha destacado que se va al Congreso porque quiere "seguir defendiendo la democracia y la libertad en todas partes", y ha confiado en que volverá al Parlament porque está convencido de que ganará el proyecto independentista.

"La democracia, la justicia y la libertad siempre ganan", ha reivindicado, y ha señalado que en el Parlament ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida y de la historia de Cataluña.

Gómez del Moral, que también deja el Parlament para ir al Congreso, ha lamentado que Junqueras y el resto de presos independentistas no puedan estar presentes en el pleno, y ha recordado el intento de investidura de Jordi Turull como el "día más duro" vivido en la Cámara, porque fue el día antes de que los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y la expresidenta Carme Forcadell reingresaran a prisión.

También ha agradecido los momentos compartidos con los diputados de todos los grupos y ha apuntado que esto es lo que debe preservarse: "La empatía, la palabra, el debate desde las posiciones ideológicas de cada uno".

LAURA BORRÀS

Otra de las diputadas que se ha despedido de la Cámara antes de marcharse al Congreso ha sido la exconsellera de Cultura y número dos de JxCat en las elecciones generales, Laura Borràs.

Ha sostenido que ha sido un honor ser diputada y que tiene el "deber personal de continuar trabajando con generosidad y lealtad para hacer de Catalunya un país normal".

Borràs ha dado las gracias a todas las personas con las que ha aprendido "más allá de las diferencias ideológicas" y ha subrayado que se lleva del Parlament buenas relaciones personales.

Sin embargo, ha lamentado que en esta etapa también ha habido "sombras", como los intentos fallidos de investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull, y los encarcelamientos de los presos independentistas.

Así, ha advertido de que "cuando la represión toma forma de causa general contra las ideas, las víctimas de la ola represiva no solo son las personas" que son encarcelados y tienen que rendir cuentas ante la justicia, sino que es la sociedad en general.

"Creo humildemente que tenemos un deber todos los diputados con nuestros compañeros en prisión y en el exilio", ha añadido.