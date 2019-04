Local

Jiménez-Becerril tras el acoso a Cs en Rentería: "No hay derrota de ETA mientras no haya libertad"

La candidata número uno del PP de Sevilla al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 28 de abril, Teresa Jiménez Becerril, ha manifestado este lunes, después de que cientos de manifestantes boicoteasen un mitin de Ciudadanos en Rentería (Guipúzcoa), que "la derrota de ETA no existe mientras no haya libertad". "La derrota de ETA no existe. Existe la derrota policial pero no se ha ganado la batalla de la libertad y la democracia, si no puedes hablar ni pasear libremente por las calles del País Vasco", ha aseverado.