MADRID. MAESTRE JUSTIFICA MULTIPLICAR POR 10 LA PUBLICIDAD MUNICIPAL EN FACEBOOK Y NIEGA UN COMERCIO DE DATOS CON LA EMPRESA

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, justificó este viernes la multiplicación por 10 entre 2013 y 2016 de la inversión en publicidad institucional por razones de eficacia, señalando que hay cuatro millones de cuentas de esta red social en la ciudad, y negó que el Ayuntamiento intercambie datos con la empresa.



Maestre respondió a dos preguntas que le formularon en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto el concejal del PP Percival Manglano y la de Ciudadanos Sofía Miranda, que cuestionaron el incremento de 58.000 a 637.000 euros de la inversión del Ayuntamiento de Madrid en publicidad institucional.

Manglano preguntó qué tipos de anuncios y campañas y dirigidas a qué usuarios ha lanzado el Ayuntamiento y qué datos ha proporcionado Facebook a cambio de la inversión, y si “se está respetando el derecho a la privacidad” de los madrileños.

Además, contrastó la baja fiscalidad de Facebook en España con el hecho de que Ahora Madrid se haya sumado a campañas contra los paraísos fiscales. Miranda dio por formulada su pregunta directa sobre el “desmesurado” aumento de la publicidad municipal, multiplicada por 10 en Facebook y por cinco en Twitter.

La portavoz contestó que el Ayuntamiento segmenta sus anuncios para llegar a su público objetivo, como cualquier empresa, “en ningún caso por motivos ideológicos”, y defendió la inversión apelando a que hoy en día la gran mayoría de los ciudadanos se informan en las redes sociales. Desde su punto de vista, “la publicidad institucional tiene que ser eficiente”, midiendo qué beneficio concreto de llegar a la ciudadanía reporta, y por eso argumentó que las redes sociales y la publicidad exterior en mupis y autobuses sean las más frecuentada.

Manglano insistió en su segundo turno en preguntar qué datos se están dando a Facebook a cambio de la publicidad y Miranda criticó que no estén actualizados los datos de publicidad institucional, que algunos de estos anuncios escondan propaganda de los “éxitos” del equipo de gobierno y que focalizar la publicidad en las redes sociales deje fuera a la parte de la población que no las utiliza.

Maestre contestó que “el Ayuntamiento no recibe datos de Facebook” (Manglano le preguntó en realidad por los que ofrecía a la empresa) y que no hay tráfico de los mismos, como aventuró que no hace ninguna institución, y acusó a la edil de Cs de tener “un enfoque un poquito antiguo de la comunicación”, insistiendo en los cuatro millones de usuarios de Facebook que hay en Madrid, más que habitantes, y le criticó las “generalidades sin ninguna base” que en su opinión le había recriminado.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso