INVESTIGACIÓN. LA ONCE Y EL HOSPITAL VIRGEN DE LA ARRIXACA COLABORAN EN UNA INVESTIGACIÓN DE SALUD OCULAR

La ONCE colabora en el proyecto que llevarán a cabo los Servicios de Neurología y Oftalmología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, con el objetivo de avanzar en la terapia de pacientes con neuropatía óptica isquémica y que afecta comúnmente a personas mayores de 50 años.



El estudio está coordinado por la neuróloga Rocío Hernández Clares y tiene como título ‘Ensayo clínico en fase II prospectivo, unicéntrico, aleatorizado, paralelo, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la infusión intravenosa de prostaglandinas como terapia en pacientes con neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (Noiana)’.

Es la neuropatía óptica aguda no glaucomatosa más común en pacientes mayores de 50 años de edad. El pronóstico visual es infausto, habiéndose descrito un riesgo acumulativo de pérdida de visión en el ojo contrario de 15-19% de los pacientes dentro de los cinco años de compromiso ocular inicial. Se trata de una patología que restringe la vida de quienes la sufren tanto física como psicológicamente, informó la ONCE.

No están claros los mecanismos implicados en el desarrollo de la isquemia del disco óptico en la Noiana y, a pesar de que se ha empleado una amplia gama de abordajes médicos y quirúrgicos -la mayoría de los cuales han demostrado poco beneficio y algún riesgo significativo-, en la actualidad no existe un tratamiento aceptado.

El objetivo principal consiste en determinar la eficacia de la infusión intravenosa de PGE1 (Alprostadil) para mejorar la función visual de pacientes con Noiana.

La ONCE cumple su misión social a través de diversas acciones que favorecen la autonomía personal, la plena inclusión social y la defensa de los derechos de sus afiliados, sin olvidar la igualdad de oportunidades, como ciudadanos de pleno derecho que son.

Entre los diversos servicios y actividades que desarrolla la ONCE para poder cumplir su misión social, destaca su compromiso por impulsar la I+D+I en materia de ceguera y deficiencia visual, mediante su colaboración en proyectos de investigación relacionados con aquellas patologías oftalmológicas que con más frecuencia son causa de ceguera total o parcial.

Con estas colaboraciones, la ONCE pretende estimular el conocimiento científico más avanzado e innovador sobre la ceguera y deficiencia visual, a fin de fomentar su prevención y el desarrollo de terapias efectivas.

“Es una forma más de devolver a la sociedad la inversión solidaria que miles de ciudadanos realizan cada día con la compra de los diferentes productos de juego de la ONCE”, concluyó la organización.



