MADRID. AGUADO ACUSA AL PP DE “NO ESTAR INTERESADO EN DEVOLVER EL PRESTIGIO” A LA URJC, QUE "UTILIZAN COMO AGENCIA DE COLOCACIÓN”

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy en el Pleno parlamentario que el PP no está interesado en crear una comisión de investigación sobre el polémica máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, porque ella es “beneficiaria de esta la trama y porque desde su partido utilizan la universidad como una agencia de colocación para familiares, amiguetes y cargos públicos incómodos”.



Consideró que el PP debería ser el “primer interesado” en apoyar una comisión de investigación sobre el máster, para que acudan a comparecer “todos los que supuestamente han cometido irregularidades” en la Universidad Rey Juan Carlos, entre ellos el supuesto director del máster y las tres profesoras que firmaron el acta del trabajo.

“Si el PP tuviera un mínimo respeto por la universidad pública madrileña apoyaría nuestra comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes”, manifestó.

Aguado afirmó que “si consideran normal que en una universidad pública, financiada con el dinero de todos los madrileños, haya personas que se puedan matricular cuando les dé la gana, que se pueda obtener un título sin pisar un aula, sin hacer un solo examen, y además con cinco sobresalientes, o que se falsifique el acta del trabajo de fin de máster, entonces no tienen credibilidad para hablar de universidades”.

Calificó lo ocurrido de “verdadera irresponsabilidad y un insulto a los madrileños y a los españoles, que les desprestigia además para dirigirse a los miles de alumnos universitarios de la Comunidad y decirles cómo debe ser la universidad del futuro”.

El diputado de Ciudadanos acusó al PP de “desprestigiar todas las instituciones que ha tocado” y dijo que “el tiempo de la impunidad y de la utilización obscena de las instituciones por parte del PP se ha acabado, porque llega el tiempo de la honestidad y de la responsabilidad y ahí no están invitados”.

Por su parte, Cifuentes respondió que su Gobierno tiene el “máximo compromiso” con las universidades y acusó a Ciudadanos de seguir “con el mismo guion de ayer” sobre el máster.

Señaló que la creación de esta comisión de investigación estaba “planteada antes” del Pleno extraordinario de ayer y añadió que “solo quieren prolongar al máximo este asunto de desgate para el Gobierno”.



