MADRID. EL INSTITUTO DO IT YOURSELF CELEBRA DESDE MAÑANA UNAS JORNADAS SOBRE ESPACIOS DE GESTIÓN CIUDADANA

El Instituto Do it Yourself (IDYS) celebrará desde mañana, jueves, en Madrid el ciclo de jornadas ‘HackNoFormal’, sobre espacios de gestión ciudadana, proyectos de economía social, regeneración de los bienes comunes, imaginarios ciudadanos y redes colaborativas, entre otros.



Según informó IDYS, en estas jornadas, que tendrán lugar en la calle Manuel Laguna 19 de Madrid y se prolongarán hasta el sábado, se va a profundizar en el aprendizaje no formal, compartiendo herramientas y metodologías.

El evento contará con la participación de colectivos y expertos en diagnóstico participativo de toda España, diseño colaborativo, construcción colectiva y modelos de gestión.

Todos los materiales que surjan de este encuentro pasarán a formar parte de un Banco Común de Conocimiento que será de libre acceso.



