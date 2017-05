PABLO IGLESIAS DICE QUE PEDIR LA DIMISIÓN DE RAJOY “NO SIRVE DE NADA SI SE TRADUCE EN DEJAR A SÁENZ DE SANTAMARÍA O HERNANDO"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo hoy en el Fórum Europa, al ser preguntado por la propuesta que ayer hizo Pedro Sánchez de pedir la dimisión de Mariano Rajoy en caso de que gane las primarias del PSOE, que “si eso se traduce en dejar al mando a Soraya Sáenz de Santamaría o a Rafael Hernando, no servirá para nada”.

El líder de Podemos dijo que “lo importante es que el PP no esté en las instituciones de Gobierno porque las está parasitando” y denunció el “uso de instituciones de Justicia e Interior para proteger a los corruptos”, porque supone “una atentado contra la democracia y el derecho”.

Iglesias, que hizo estas declaraciones en la presentación de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, insistió en la necesidad de “sacar al PP de las instituciones”.

Sobre el nombre del candidato que presentarán como alternativa para defender la moción de censura contra Rajoy, dijo que ”ya informaremos cuando corresponda”.

Preguntado por el debate de ayer entre los candidatos a la secretaría general del PSOE, el líder de la formación morada dijo que “respeta los procesos internos de los partidos”. No obstante, afirmó que estos procesos “no justifican dejar de hacer oposición ni de asumir las circunstancias de excepcionalidad que está viviendo España”.

Durante la presentación de Lorena Ruiz-Huerta, dijo que será “nuestra voz” en la moción de censura que la formación morada presentará contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes.

CUESTIÓN DE DIGNIDAD

Iglesias expuso las razones de la citada moción de censura y dijo que, “a pesar de las matemáticas parlamentarias”, presentarla es una “cuestión de dignidad”.

Señaló que la “mayor amenaza de nuestra democracia es la normalización de la corrupción del PP, el partido "más corrupto de Europa”, y destacó que este partido “ha saqueado lo público y no debe seguir en las instituciones”.

El secretario general de Podemos manifestó que “hablar de la corrupción no es cosa de nombres, entre ellos, Bárcenas, Rodrigo Rato o Ignacio González, es hablar de una trama del PP”.

“Entender la corrupción en España y en la Comunidad de Madrid es entender los límites y el abordamiento de un modelo económico concreto, vinculado al milagro del crecimiento español que tuvo a Madrid en el epicentro más importante”, manifestó.

Iglesias indicó que el PP “ha podido articular varios niveles de política determinantes de un modelo de desarrollo económico que se mostró corrupto en el momento de la burbuja inmobiliaria” y denunció el “desmantelamiento del Estado de bienestar" y "la externalización del gasto público”.

Tras asegurar que el PP cuenta con el apoyo de Ciudadanos, el líder de Podemos dijo que “sabemos alguna cosa más pero el PP no nos compra ni nos manda”.





