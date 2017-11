LOS HOTELES MADRILEÑOS SE CONVIERTEN EN CENTRO DEL OCIO Y LA VIDA CULTURAL Y PROFESIONAL DURANTE LA 'MADRID HOTEL WEEK'

- Desde mañana hasta el 12 de noviembre. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha organizado desde mañana hasta el 12 de noviembre la ‘Madrid Hotel Week’, que se celebrará tanto en hoteles de Madrid capital como del resto de la región. En el marco de la primera edición de esta iniciativa, organizada con motivo del 40 aniversario de la AEHM, más de 40 hoteles madrileños se convertirán en los principales protagonistas de la vida cultural, profesional y de ocio de Madrid, al ofrecer a turistas y ciudadanos locales más de 70 actividades.

La ‘Madrid Hotel Week’ nace con la idea de celebrarse anualmente, ha contado con la participación de los establecimientos asociados a la AEHM y persigue mostrar el lado más vanguardista y experiencial de los hoteles de la región, abriendo sus puertas a todo tipo de público y acercando al ciudadano el amplio abanico de posibilidades que ofrecen, más allá del alojamiento.

El 90% de las actividades de este evento se realizarán en hoteles, mientras que el 10% restante tendrán lugar en otros espacios. La finalidad es poner en valor el papel que juegan los establecimientos madrileños en la configuración y dinamización de los barrios, transmitir a la población que son espacios abiertos que se pueden visitar y resaltar la influencia que tienen a la hora de atraer turistas a Madrid, que llegan movidos, en gran parte, por la calidad y el amplio abanico de servicios que ofrecen estos establecimientos.

PROGRAMA DE LA 'MADRID HOTEL WEEK'

De entre las actividades de la ‘Madrid Hotel Week’, que se desarrollarán en torno a la arquitectura, la gastronomía, la salud, el diseño, la tecnología, el arte, la música, el deporte, la escena y las compras, algunas no tendrán coste para los participantes, otras tendrán número restringido de participantes atendiendo a la capacidad del espacio, otras serán de pago con propuestas originales para esta edición a precios competitivos y otras serán restringidas y dirigidas a profesionales del sector turístico.

Por ejemplo, los visitantes y ciudadanos locales de Madrid podrán elegir actividades relacionadas con la gastronomía y la coctelería (catas, degustaciones y alguna 'master class') o disfrutar con iniciativas estrechamente vinculadas con el mundo del arte y la historia, como la visita libre a la colección de arte del Hotel Urban, la visita guiada al Hotel Ritz o el recorrido guiado al convento y a sus dependencias del Parador de Chinchón.

Además, tanto madrileños como turistas podrán hacer una visita guiada por la exposición ‘el viaje’ del Museo Thyssen-Bornemisza y acceder al Museo Lázaro Galdiano con una oferta especial gracias a la colaboración que mantiene la AEHM con ambas pinacotecas.

Para los amantes de la música, la AEHM ha organizado, entre otros, un concierto de ópera y un coctel benéfico a favor de Unicef en The Westin Palace y varios conciertos de jazz y soul en hoteles como el H10 Villa de la Reina o el NH Collection Suecia.

La ‘Madrid Hotel Week’ comienza este viernes con una conferencia del presidente de Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, bajo el título ‘La ampliación del conjunto del Palacio Real en el marco de la oferta cultural de Madrid’.

En su compromiso con la responsabilidad social corporativa (RSC) y de la mano de la cadena ILUNION Hotels, se han organizado una serie de ‘experiencias para los 5 sentidos’ para que todo aquel que lo desee pueda conocer de primera mano cómo visitaría un hotel desde una silla de ruedas o qué se siente al degustar un almuerzo especial a ciegas.

DEPORTE Y CINE

Además, para fomentar los hábitos de vida saludable y el deporte, los hoteleros madrileños han diseñado varias carreras con fines solidarios a lo largo de la ciudad y ponen a disposición de todos los públicos actividades wellness que se mezclarán con conceptos como la gastronomía o el yoga.

Una de las grandes apuestas de la AEHM es la desarrollada en colaboración con MasterCard en el hotel Miguel Ángel de Blue Bay. El ‘Hotel Cinema: 20 años de Airbag’ trasladará a los asistentes a un salón ambientado para la ocasión, donde se encontrarán con camas desde las que podrán ver la película.

Para los más atrevidos, la AEHM ha organizado la sesión audiovisual ‘Súper 8’, en la que se abordará el mentalismo en el cine de la mano de Pablo Raijenstein, para dar paso posteriormente a la proyección de la película ‘El resplandor’, un filme que transcurre en el interior de un hotel.

En la ‘Madrid Hotel Week’ también habrá espacio para los profesionales del sector hotelero o turístico, quienes podrán acudir a diversas mesas redondas informativas y de debate. Los interesados en la influencia de las nuevas tecnologías en el sector podrán asistir al foro organizado por el Instituto de Empresa (IE) ‘La transformación digital en el sector hotelero’, mientras que los amantes del diseño podrán asistir a la visualización de un lobby ficticio por medio de realidad aumentada y virtual gracias al Instituto Europeo de Diseño (IED).

Asimismo, para los expertos en arquitectura se han organizado visitas de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) por aquellos establecimientos de la ciudad que destacan por su diseño, y Christie & Co liderará una mesa redonda bajo el título ‘Tendencias Hoteleras: The new Age?’, donde se analizará el futuro del sector en este campo.

Para la puesta en marcha de este programa, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Destino y la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, así como de otras instituciones privadas que han visto en la ‘Madrid Hotel Week’ una oportunidad para ofrecer a madrileños y turistas la posibilidad de vivir nuevas experiencias y de conocer Madrid como destino.

