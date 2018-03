MADRID. LOS HOTELEROS MADRILEÑOS SE OPONEN A LAS "VENTAJAS FISCALES" DE COMPETENCIA "A FAVOR" DE LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO

Google Plus

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) se opone al recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al decreto del Ministerio de Hacienda que exige, entre otras cuestiones, información fiscal a las plataformas que comercializan con viviendas de alquiler turístico sin regular.



Para los hoteleros madrileños, la decisión de la CNMC conlleva una serie de ‘ventajas fiscales’ frente a las elevadas cargas a las que se enfrenta el sector hotelero, fomentando, de este modo, la competencia desleal. “Todavía no llegamos a comprender qué es lo que ha llevado a la CNMC a recurrir la orden ministerial, ya que supone un claro perjuicio para nuestra actividad”, señala la secretaria general de la AEHM, Mar de Miguel.

La Asociación, al igual que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), ha remarcado que existen normativas semejantes en muchos países de la Unión Europea sin que hayan sido recurridas por una autoridad de competencia "primando salvaguardar los intereses generales y poner fin a la economía sumergida".

Para la CNCM, exigir esta información fiscal supone imponer a las plataformas que comercializan viviendas de alquiler de uso turístico una carga sustantiva y, además, restringir la competencia. Asimismo, considera que algunos de los datos requeridos son innecesarios y desproporcionados.

En este sentido, la asociación señala que la mayoría empresas hoteleras, además de estar sujetas cargas fiscales superiores a la de muchos países europeos, tienen la obligación de trasmitir inmediatamente todas sus facturas por vía telemática a los servidores de Hacienda para que haya un control sobre su actividad.

“El sector turístico en general y el hotelero en particular tienen un papel fundamental en el PIB nacional y regional. Contribuir al buen comportamiento económico es algo fundamental y algo que entiende el sector, pero lo que no podemos permitir es que siga existiendo este trato a favor de las viviendas de alquiler de uso turístico ilegales ni esta discriminación hacia nuestra actividad”, concluye Mar de Miguel.



