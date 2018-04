LOS HOTELEROS MADRILEÑOS ANALIZAN LOS RETOS Y RIESGOS FUTUROS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) presentó este viernes el informe ‘Análisis estratégico de los riesgos y escenarios del futuro del sector turístico y de hospedaje de la Comunidad de Madrid’ (elaborado conjuntamente con la consultora EY), ante los principales representantes de la Confederación Empresarial de Madrid CEIM, así como de otros miembros destacados del sector turístico y hotelero, tanto a nivel regional como a nivel nacional.



Este documento, identifica los retos y oportunidades que debe afrontar el sector para garantizar su competencia y sostenibilidad y nace con el objetivo de contribuir a la definición de un marco de actuación válido que permita el correcto desarrollo del turismo de la región y de su modelo de gestión. Además, también estudia los principales riesgos y escenarios que se podrían producir a corto y medio plazo e incluye una serie de propuestas de actuación en diversos ámbitos (gobernanza y ordenación del sector, competitividad y atractivo del destino, y posicionamiento y promoción de Madrid) que permitan afrontar con éxito el futuro.

Tras las intervenciones del presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, y del presidente de la AEHM, Gabriel García, la secretaría general de la Asociación, Mar de Miguel, hizo un breve repaso sobre los principales datos vinculados al turismo. “La región cuenta con más de 400 establecimientos hoteleros que suman 89.000 plazas y una gran parte de éstos son de 5 y 4 estrellas”.

Durante 2017, los hoteles madrileños recibieron cerca de 12 millones de turistas que supusieron 23,8 millones de pernoctaciones, cobrando especial relevancia el aumento del 28% en el caso de los viajeros internacionales. No obstante, los crecimientos interanuales en los años 2016 y 2017 del número total de visitantes alojados en los establecimientos de la Comunidad de Madrid fue de alrededor del 3% y el 4% respectivamente. “Estos porcentajes ponen de manifiesto que se está produciendo cierta ralentización en la demanda, por lo que es preciso poner en marcha una serie de medidas que eviten y combatan el retroceso del sector”, añadió Mar de Miguel.

Teniendo como referencia estos últimos datos, la AEHM detalló aquellos retos, oportunidades, riesgos y amenazas a los que se enfrenta el sector turístico en general y hotelero en particular, para enumerar sus propuestas de mejora en pos de la sostenibilidad del destino.

REGULACIÓN

Para la Asociación, además de la desaceleración del crecimiento de la demanda, el aumento descontrolado de la oferta no reglada, la saturación del destino y los problemas de convivencia son aspectos que requieren de una respuesta urgente para continuar con el buen comportamiento registrado hasta la fecha.

“A pesar de que es un fenómeno que viene produciéndose desde hace años, ha sido a partir de 2015 cuando se ha intensificado la oferta de establecimientos no regulados, ya que en apenas dos años han crecido un 168% frente al 2% observado en la oferta reglada”, matizó Mar de Miguel.

Además de suponer una clara situación de competencia desleal, los establecimientos sin regular están provocando problemas de convivencia con la población local poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad turística en la región. “Cada vez se hace más evidente el descontento de aquellos vecinos que viven en barrios donde hay una alta concentración de viviendas turísticas ilegales como consecuencia del aumento que están experimentando los alquileres, entre otras cosas”, añadió la secretaria general.

Por este motivo, desde la AEHM reclaman la puesta en marcha de una adecuada regulación sobre las viviendas de alquiler de uso turístico, así como el desarrollo de un marco fiscal, legal y financiero que favorezca al sector. “Consideramos que las Administraciones Públicas deben coordinar e impulsar medidas que reduzcan las cargas fiscales, impulsen la inversión y favorezcan la seguridad jurídica, así como la agilidad administrativa en la Comunidad de Madrid”.

Evitar la imposición de nuevas cargas, coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales suprimiendo algunos impuestos, incorporar incentivos que favorezcan la inversión o reducir el número de superposiciones normativas favoreciendo la aplicación de la ley de unidad de mercado, son algunas de las medidas que recoge la Asociación en este documento.

Otro de los riesgos que recoge este ‘Análisis estratégico de los riesgos y escenarios del futuro del sector turístico y de hospedaje de la Comunidad de Madrid’ es la escasa diversificación de mercados emisores en comparación con otros destinos europeos. A pesar de que en 2017 se registró un aumento en la llegada de turistas internacionales, la AEHM apuesta por potenciar y consolidar los mercados europeos focalizándose en el turista cosmopolita e impulsar la captación de mercados más alejados para lograr una mayor diversificación, teniendo en cuenta que estos visitantes aportan un gasto superior al resto de viajeros y contribuyen a reducir la estacionalidad.

“Nuestra propuesta es apostar por la promoción a través de una estrategia potente de posicionamiento en los mercados lejanos considerados de mayor interés, como los países asiáticos, de Rusia, de Oriente Medio y de América Latina”.



