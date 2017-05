MADRID. LOS HOTELEROS MADRILEÑOS SE REÚNEN CON LAS ADMINISTRACIONES PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR

Google Plus

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) se reunió este jueves con las administraciones locales y regionales y otros agentes relacionados con el turismo para tratar de abordar de manera conjunta los desafíos a los que se enfrentará el sector durante los próximos meses.

Durante la inauguración oficial de la nueva sede de la asociación, y en el marco de su 40º aniversario, el presidente de la AEHM, Gabriel García, enumeró aquellos aspectos que, como representante de los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, considera que deberían abordarse en colaboración con las instituciones públicas, haciendo especial hincapié en la puesta en marcha con carácter urgente de una normativa que regule la oferta de viviendas de alquiler turístico que hay en la región.

“Como hemos señalado en ocasiones anteriores, en sólo un año hemos sido testigos de un crecimiento descontrolado de esta oferta, que ha pasado de 10.000 alojamientos contabilizados con 37.000 camas en 2015 a 20.000 con cerca de 80.000 camas en 2016, como apunta el último informe de Exceltur. Y lo peor es que de esas 20.000, sólo 3.000 están registradas”, apuntó el presidente de la AEHM.

En este sentido, el director general de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel Sanz, indicó que el objetivo del Consistorio es “crear una ciudad con turismo pero no turistificada”, y ello pasa por “ordenar, que no prohibir, la oferta de viviendas de alquiler de uso turístico”.

Por su lado, el director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda, recalcó el esfuerzo que está realizando la AEHM por posicionar a Madrid en el ‘top of mind’ de los destinos internacionales e invitó a la asociación a continuar con sus “exigencias y demandas” con “el talante respetuoso que siempre mantiene”. Respecto a las viviendas de alquiler de uso turístico, Chaguaceda reiteró que “es un tema controvertido” y que la Comunidad intentará sacar una normativa lo antes posible.

Tras poner en valor la contribución del sector turístico a la economía regional y local, García mostró su satisfacción al formar parte de una industria que representa aproximadamente el 7,7% del PIB de la región y que emplea a cerca de 165.000 personas. Además, aprovechó la ocasión para instar a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid a que incorporen también incentivos que favorezcan la inversión y la creación de empleo.

Asimismo, el presidente de la AEHM incidió en la necesidad de establecer políticas público-privadas “que permitan la captación de los mercados de larga distancia como Asia, Pacífico o Golfo Pérsico, así como reforzar la construcción de un proyecto común de destino turístico y de la ‘Marca Madrid’”.

El presidente de la AEHM reconoció a la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), a la Cámara de Comercio, a Ifema y a Exceltur el constante apoyo recibido durante todos los años que han trabajado conjuntamente.

“El papel de todos y cada uno de ellos ha sido fundamental para la asociación y tenemos marcado como un objetivo prioritario potenciar nuestras actuales colaboraciones para impulsar la ‘Marca Madrid’ y posicionar a nuestro destino como referente internacional en materia de turismo de negocios, cultura y ocio”, concluyó el presidente de la AEHM.

Durante el desarrollo de este acto, el presidente de la AEHM comunicó que ostentará la Vicepresidencia de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), dada su dilatada experiencia y su arraigado compromiso con el sector hotelero.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso