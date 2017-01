MADRID. EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA CELEBRA UN MARATÓN DE DONACIÓN DE SANGRE

Google Plus

El Hospital Universitario Santa Cristina, en coordinación con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, celebrará este jueves y viernes 12 y 13 de enero su noveno maratón de donación de sangre para que el personal del hospital y los pacientes y familiares ayuden a mejorar las reservas de sangre de Madrid.

El banco de sangre del hospital, según informa en una nota el centro, estará abierto este jueves de nueve de la mañana a 19:30 horas y el viernes el maratón durará desde las 9:00 hasta las 14:00 horas.

El hospital invita a participar a todos los vecinos del céntrico barrio madrileño y a los profesionales sanitarios y no sanitarios del centro.

La donación se completa en menos de media hora y para poder hacerla hay que ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos, no acudir en ayunas y no padecer enfermedades trasmisibles por vía sanguínea.

