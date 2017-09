MADRID. EL HOSPITAL REY JUAN CARLOS PONE EN MARCHA UN PROGRAMA DE VISITAS CANINAS PARA LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS

Google Plus

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, en la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha un proyecto que consiste en un programa de visitas caninas en las que los niños hospitalizados podrán disfrutar de la visita de su perro en el propio hospital.

Los niños podrán disfrutar de la visita de su perro todos los martes de 17.00 a 18.00 horas con el objetivo de que se haga más llevadera la estancia de los pequeños en el centro hospitalario. Este programa está disponible para pacientes que tengan entre 12 meses de edad y 15 años que se encuentren ingresados en el hospital y que tengan perro como animal de compañía.

El doctor del servicio de pediatría del Hospital Rey Juan Carlos, Pablo Bello Gutiérrez, explicó que “el ingreso hospitalario es una circunstancia hostil para los niños porque supone que queden alejados temporalmente de su entorno habitual".

"Sin embargo, podemos humanizar la asistencia que prestamos a la infancia en los hospitales gracias a que dejamos que les traigan comida de su casa y sus juguetes a la sala de juegos, que usen su pijama… y ahora también que su perro esté con ellos, al menos, un rato. Con ello conseguimos una mejora de su estado anímico y general, que redundará en un cambio en el tedio que suponen las largas horas en el centro, así como una hospitalización más corta”, explicó.

Para poder disfrutar de esta iniciativa, es obligatorio que el perro cumpla con los siguientes requisitos: aquellos que no estén considerados como potencialmente y correctamente vacunados. Además, deberán estar acompañados en todo momento por un cuidador y tendrán que ser cepillados antes de entrar al hospital, según informó la Comunidad de Madrid.

El doctor Bello Guitierrez señaló además que “aquellos pacientes que requieran una atención especial en su proceso clínico tendrán que esperar a otro momento para ver a su perro". "Por tanto, están excluidos de este programa los pacientes con algún tipo de aislamiento, los que necesiten oxígeno, tengan problemas de movilidad por su enfermedad o no se encuentren clínicamente estables. El resto pueden recibir su visita canina”.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria impulsado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es promover actuaciones que garanticen la humanización de la asistencia sanitaria, a través de la personalización de la atención y a lo largo de todo el proceso asistencial.

VOCACIÓN DE AMPLIAR

Esta iniciativa, pionera en el servicio de pediatría, persigue “una mejora en la calidad de la asistencia a nuestros pacientes, a través de esta humanización". "La atención sanitaria no es sólo jarabes y pinchazos. Inicialmente se comienza con un día a la semana, pero con vocación de extenderse si la acogida de la iniciativa y el disfrute de la experiencia por los pacientes y familias es buena”, matizó el pediatra.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso