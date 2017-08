MADRID. EL HOSPITAL LA PRINCESA OFRECE UN TALLER SOBRE PÁRKINSON PARA DAR CONSEJOS ANTE EL VERANO

Google Plus

La Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Universitario de La Princesa, en Madrid, ha puesto en marcha un taller para recomendar a los pacientes de párkinson y sus cuidadores una serie de consejos con el fin de garantizar su bienestar y calidad de vida para disfrutar de un verano sin complicaciones inesperadas.

Según informó este jueves el centro sanitario, “es fundamental que las personas con párkinson sigan controlando sus síntomas en esta época y mantengan unos hábitos de cuidado similares a los del resto del año, aumentando la hidratación y manteniendo las pautas de la medicación, sobre todo en las fases avanzadas de la enfermedad, en las que, además, es necesario continuar con las terapias de abordaje multidisciplinar de la patología”.

Por ello, con el objetivo de garantizar el bienestar de los pacientes en estas fechas, esta unidad ofrece, tanto de forma presencial en la consulta como a través de la página web del servicio de Neurología del hospital, una serie de recomendaciones a seguir en estos meses tanto para ellos como para sus cuidadores. Entre ellas destaca la planificación de los viajes con antelación, elaborando un listado previo con todo lo que se vaya a necesitar durante las vacaciones (medicación, enseres personales) o que pueda ser requerido en caso de asistencia médica (tarjeta sanitaria actualizada o informes).

Según destacó este centro hospitalario en una nota informativa, también es importante cuidar la medicación al detalle y se recomienda adaptarse de forma progresiva a los nuevos horarios de comidas o de descanso.

Además, es fundamental mantener unos hábitos de vida saludables, como aprovechar el verano para hacer más ejercicio (nadar, caminar), y mejorar la vida social y afectiva, tomar una alimentación variada para evitar síntomas como el estreñimiento, aumentar la hidratación, protegerse del sol y evitar las horas de máximo calor para no experimentar cansancio o mareos.

También se recomienda el uso de ropa ligera que permita la transpiración, así como el mantenimiento de las normas de higiene y aseo personal básicas. Los cuidadores también deberán seguir ciertas pautas para no sufrir situaciones de estrés, agobio e inseguridad en esta época. En los casos en los que no se realice ningún viaje, es conveniente dedicar tiempo a otras actividades de ocio, disfrutar del tiempo libre con la familia y fomentar las relaciones sociales.

