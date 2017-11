MADRID. EAPN ACUSA A HACIENDA DE PARALIZAR INVERSIÓN SOCIAL AL INTERVENIR LAS CUENTAS DE CARMENA

Google Plus

La Red de Lucha contra la Pobreza (EAPN) y la Plataforma por la Justicia Social condenaron este viernes la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda, al que acusa de restringir “prestaciones sociales y obras públicas”.

“No se sostiene intervenir sus cuentas por un discutible incumplimiento de la Ley de estabilidad financiera cuando el Ayuntamiento de Madrid ha reducido su deuda en los últimos dos años a la mitad”, criticó la plataforma en un comunicado.

La Plataforma por la Justicia Fiscal también criticó que la regla de gasto “impuesta en plena crisis económica” no cabe aplicarse a un consistorio con un superávit de 1.000 millones de euros el año pasado, que se quiere invertir “en prestaciones sociales y obras públicas necesarias en vez de adelantar pago de deuda”, cuando, a su juicio, “son posibles ambas actuaciones”.

Por todo esto, la entidad considera que la actuación de Hacienda “obedece a torticeros motivos políticos y no a la búsqueda de equilibrio fiscal”, alegando que las comunidades autónomas también la incumplen y no se las interviene.

