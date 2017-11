MADRID. HACIENDA DICE QUE "ACOTA EL PERIODO DE FISCALIZACIÓN" AL AYUNTAMIENTO TRAS "MUCHAS REUNIONES TÉCNICAS" IGNORADAS

El Ministerio de Hacienda y Función Pública entiende la carta que ha enviado al Ayuntamiento de Madrid pidiendo información semanal de sus cuentas como una forma de "acotar el período de fiscalización" para detectar de inmediato las posibes desviaciones de la regla de gasto, después de, asegura, "muchas reuniones" en las que técnicos ministeriales han "tratado de guiar" al Consistorio que éste ha ignorado.

Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro presentaron de esta forma el requerimiento al Ayuntamiento madrileño, que la portavoz municipal, Rita Maestre, quiso mostrar, no como una intervención de sus cuentas, ni siquiera una fiscalización, sino como una solicitud de información semanal que hasta ahora era trimestral.

Desde Hacienda puntualizaron que con esta nueva periodicidad "se refuerza el control" sobre las cuentas municipales, pues "se está acotando el período de fiscalización", y, de esta forma, "puedes detectar esas posibles desviaciones de la regla de gasto" en cuanto se produzcan.

Según el Ministerio, en los últimos meses han tenido lugar "muchas reuniones" privadas entre técnicos de ambas instituciones en que "se ha intentado guiar al Ayuntamiento en todo momento para ayudarle, y se le ha advertido de cómo lo tenían que hacer y no lo han hecho", de forma que "por tercera vez han presentado un PEF que incumple" la regla de gasto.

"Lo que se ha mandado no es una carta sino la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda rechazando el PEF y comunicando que a partir de ahora el control de las cuentas pasa a ser semanal", remarcaron las fuentes consultadas, ante la evidencia de que desde Madrid "insisten en presentar un PEF que contempla un incumplimiento de la regla de gasto".

El Ministerio rechaza, en suma, la táctica del Área de Economía y Hacienda, de compensar con suplementos de crédito los recortes en partidas como consecuencia de los acuerdos de no disponibilidad. "Una vez que unas partidas están inmovilizadas no se pueden tocar", sentenció.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso