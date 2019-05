Grande-Marlaska dice que no le valen los sondeos y que la "encuesta definitiva será llenar las urnas"

Así ha respondido Grande-Marlaska a preguntas de los periodistas sobre el sondeo de '40dB' para el diario 'El País', que constata el avance de la izquierda que anticiparon las elecciones generales del pasado día 28 de abril.

"Esa encuesta no me vale nada, me vale que el 26 de mayo esas urnas estén otra vez llenas a reventar y que nadie se quede en casa. Porque si no, el 27 de mayo no quiero a la gente venir a quejarse. No hay que quejarse, hay que luchar, y pelear en este momento es llenar las urnas", ha señalado.

El ministro en funciones ha realizado estas declaraciones en un encuentro del PSOE de Leganés con vecinos, al que ha asistido el alcalde y candidato socialista, Santiago Llorente.

GOBIERNO "DECENTE" EN LA REGIÓN

En este contexto, ha dicho que "ya es hora de tener un gobierno decente y de valores" en la Comunidad de Madrid. "Ya está bien desde 1995. Creo que el PSOE y la persona de Ángel Gabilondo representa tanto y tanto bueno en la política pública", ha declarado.

Entretanto, sobre la gestión municipal en Leganés, Grande-Marlaska ha respaldado el proyecto de cesión de 130.000 metros cuadrados de suelo a la Universidad Carlos III para un segundo campus en el polígono 'Leganés Tecnológico' (Legatec).

Grande-Marlaska ha dicho, en el marco de la generación de empleo, que "el poder público tiene que estar ahí para generar las condiciones óptimas" que permitan generar puestos. Acto seguido, ha citado el proyecto de ampliación de la Universidad leganense