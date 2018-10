El Gobierno de Colau insiste en que los 'pisos colmena' son ilegales

"Podrán buscarse todos los recursos y trampas", pero no podrán abrirse porque contravienen las normas de superficie, ventilación y medidas, por lo que la normativa debería cambiarse en este sentido, algo que descarta porque, si se modifica, debe ser para mejorar y nunca para poder especular ni hacer infravivienda, ha dicho en rueda de prensa junto a la alcaldesa, Ada Colau, y al teniente de alcalde Gerardo Pisarello.

"Amontonar a la gente no será legal. Es algo ilegal y en Barcelona no lo permitiremos", ha garantizado, y ha dicho que los promotores de estos pisos han pedido reunirse con el Ayuntamiento, algo que harán aunque no lo toman muy en serio porque entienden que se trata de una operación de negocio a la que no darán ninguna facilidad, ha dicho.