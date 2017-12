Garzón ve "necesario" reprobar a Zoido por internamiento de inmigrantes en Archidona, además de la vía judicial

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha considerado "necesario" poner en marcha el procedimiento para la reprobación del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por el internamiento de inmigrantes en el centro penitenciario del municipio malagueño de Archidona, que aún no se usa como tal. Además, ha añadido Garzón, de continuar la vía judicial que estudian los servicios jurídicos de esta formación política.

Así, en declaraciones a los periodistas en las puertas del centro penitenciario Málaga II en Archidona, el líder de IU ha recordado que se están cometiendo "irregularidades y delitos manifiestos" en este asunto, como es, ha dicho, "que haya menores de edad junto con mayores de edad en un lugar que es una cárcel que ni siquiera está habilitada ni para ser cárcel ni para ser Centro de Internamiento de Extranjeros".

Tras incidir en que su partido ha adoptado medidas con una serie de preguntas parlamentarias y de presión al Gobierno sobre el internamiento de estas personas, a la que se sumarán las acciones judiciales contra el Gobierno del PP, Garzón ha manifestado que hay que iniciar una "rama política que es necesaria", como es la reprobación de Zoido.

Por ello, en los próximos días iniciarán el proceso de tramitación de dicha reprobación "para poder facilitar que Unidos Podemos permita que el Parlamento se exprese, y de manera coherente, reprobando a Zoido para que vea que hay una sociedad que sí está mirando lo que hace mal el PP".

Pese a admitir que son "conscientes" de las limitaciones de una reprobación y de que el Gobierno del PP tiene ya a tres de sus ministros reprobados y esto "no ha cambiado en nada su política", Garzón ha incidido en que "es importante denunciar la impunidad con la que está trabajando el PP".

"El ministro Zoido, como otros ministros del PP, está haciendo y deshaciendo vulnerando derechos fundamentales como en este caso de la cárcel de Archidona y eso parece que esta quedando impune", ha sostenido, de ahí la importancia, a su juicio, de que el Congreso de los Diputados "se pueda manifestar al respecto de lo que esta pasando aquí" y no se mire "hacia otro lado".

Así, el coordinador de IU ha indicado que en la provincia de Málaga "se están cometiendo delitos y vulneración de derechos humanos contra personas que son directamente pobres". "Se está cometiendo esos delitos contra estas personas por ser pobres, no olvidemos que eso es una cuestión central, la cuestión de la diferencia económica y de clase social", ha apostillado.

Garzón ha destacado la acción de colectivos sociales que han permitido "mantener la presión al Gobierno y que éste, dentro de lo que cabe, haya hecho algunas modificaciones". "Gracias a esa presión han permitido algo tan elemental como que las personas que están encerradas ilegalmente ahí dentro puedan tener acceso a los letrados, algo que desde el primer momento se estaba dificultando", ha apuntado.

"HAY UN PROBLEMA GRAVÍSIMO DE NO CUMPLIR LAS NORMAS"

IU propone, según ha explicado, que se incrementen las entrevistas a las personas que lleguen en pateras para conocer sus circunstancias personales y el motivo por el que salen de sus países de origen: "algunos vienen huyendo por motivos políticos y la Fiscalía no lo está teniendo en consideración y el Gobierno del PP está tratando de ignorar".

Garzón ha indicado que además de planteamientos globales y un debate que debe realizarse en la Unión Europea, habría que "facilitar tiempos de acogida suficientes y que cuando lleguen se les haga una entrevista calmada, de unos diez minutos, porque ahora apenas tienen dos".

"Son personas con derechos, derecho a tutela del Gobierno y más llamativo en el caso de los menores", ha expuesto el líder de la coalición de izquierdas, quien ha criticado que se "incumple de forma clarísima la norma y el sentido común" en el caso de los menores de edad. A su juicio, "hay un problema muy grave de no cumplir las normas y que haya once liberados menores pone de relieve que se le colaron, que no funcionaron los procedimientos".

Por su parte, la responsable andaluza de Acción Política de IULV-CA, Gertrudis Vargas, ha destacado la labor de la sociedad civil en el internamiento de los inmigrantes en Archidona y ha recordado "la creación de una plataforma contra este CIE y la aprobación en la Diputación de que Málaga sea una provincia libre de CIE".

También ha pedido responsabilidades a la Junta de Andalucía "porque se han encontrado menores retenidos". Además, según Vargas, "hay personas con gran posibilidad de que lo sean y es una dejación de funciones de la Fiscalía de Menores". Por ello, ha apuntado que desde IU quien hacer una declaración institucional "contra todos estos hechos y otras medidas porque esto incurre en delitos y hay que tomar otras iniciativas".