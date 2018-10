Garrido pedirá el lunes por carta a Carmena aplazar "sine die" el "letal" proyecto de Madrid Central

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, enviará este lunes una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la que le pedirá aplazar "sine die" el "absolutamente letal" proyecto que a su juicio supone Madrid Central para la capital.

Así lo ha indicado Garrido desde Sevilla en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, donde ha añadido que el Gobierno regional está dispuesto a llegar "hasta el final", y "si fuera necesario", pese a que no le gustaría a Garrido, a los tribunales.

"A mí no me gustaría tener que llegar a eso, espero que reflexione, porque no se puede abordar un proyecto que afecta a más de 400 hectáreas sin nada; que reflexione y obligue a la delegada (Inés Sabanés) a dar marcha atrás", ha señalado Garrido.

Para el presidente regional, el proyecto de Madrid Central "requiere un tiempo de trabajo y estudio", algo de lo que carece, y por ello quiere que se trabaje la documentación con un grupo de "expertos".

En este sentido ha asegurado que en la reunión mantenida ayer entre Comunidad y Ayuntamiento, se presentó al Gobierno regional "un documentito de 10 hojas, que no explica nada, solo un material de uso".