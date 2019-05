Gabilondo, dispuesto a hablar con todos pero a negociar solo "dentro de la Constitución y las leyes"

En la Real Casa de Correos, ha indicado que no es partidario de negociar con quienes apoyan el derecho de autodeterminación. "No soy independentista", ha subrayado, para añadir que tampoco negociaría con los que defienden una "España sin autonomías o hacen propuestas en contra de legislación de igualdad de género", ha apuntado.

"Hablaré con todo el mundo, claro que sí, pero la negociación solo dentro de la constitución y las leyes", ha defendido al ser preguntado si estaba dispuesto también a hablar con Vox tras las elecciones.

Sobre qué opina de la fragmentación de la izquierda y si afecta al PSOE, ha apuntado que "no es bueno para Madrid" y que, por eso, "hace falta alguien con capacidad de aglutinar, sumar y construir" porque eso es lo que deciden los ciudadanos dado que "mayoría absoluta" no la va a tener nadie, entiende.

"Si alguno decide que no va a hablar con alguien o no lo va a hacer porque no piensa como ellos, estamos perdidos", ha indicado Gabilondo, quien ha insistido en que el proyecto de progreso "debe incluir y sumar" y él va a hacer "lo que pueda para aglutinar fuerzas". "He venido a construir, no a hacer porciones", ha remarcado.

Sobre la festividad de la Comunidad, se ha felicitado por el Día pero ha recordado que Madrid tiene "muchos problemas" y no acaba de "explotar sus posibilidades". A su juicio, Madrid es "una comunidad rica con mucha desigualdad y 24 años de un mismo gobierno, gobiernos diferentes pero de una misma orientación conservadora".

Por eso, cree que es el momento de que "el mejor regalo" que puede hacer para Madrid es elaborar "una propuesta de reforma, de transformación, de modernización, y desde luego de progreso". "Y eso es en lo que estamos", ha apostillado.

"Hoy tenemos que pensar en tantos madrileños a los que les van las cosas bien y también aquellos que no les van bien, tantas personas que tienen trabajo precario, tantas personas que viven en pobreza en nuestra comunidad, tantos niños y niñas que están en esta situación... lo que hace falta es mucho bienestar, mucha riqueza, mucho progreso", ha reiterado.

Todo esto, ha concluido Gabilondo, "vinculado a la equidad e igualdad. "Y que nadie quede al margen de Madrid porque no hay razón ni derecho para que haya personas que se quedan el margen teniendo la mejor renta per capita y el PIB tan alto". "No olvidemos a los que están mal", ha lanzado.