Gabilondo dice que no le corresponde apoyar a un precandidato u otro, ya que deciden los militantes y afiliados

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este domingo a su llegada al Teatro Latina donde se presentará a Pepu Hernández como precandidato socialista al Consistorio, que él acudirá a los actos de todos los que se presenten, pero que son los afiliados "quienes deciden".

"No me correposnde apoyar o no; me concierne muchísimo lo que ocurre, pero son los afiliados quienes tienen que decir quién quiere que sea el candidato", ha expresado ante los medios de comunicación a su llegada al Teatro.

Por ello, Gabilondo acudirá a los actos de "todos" con "respeto" al proceso de los militantes y afiliados. "No puedo aparecer como que me diera lo mismno; Madrid es decisivo", ha apuntado.

Sobre Pepu Hernández ha asegurado que lo conoce "poco", pero está "seguro de que es persona estupenda porque si no, no estaría ahí".

Requerido sobre el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sanchez, a Pepu Hernández, Gabilondo ha apuntado que "él (Sánchez) es miembro del PSOE". "Solo falta que venga a poner nota; no vengo a calificar, vengo a respetar el proceso y a decir que me sumaré a quien sea elegigo con total lealtad", ha concluido.