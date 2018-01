MADRID. EL PP DICE QUE “NO ESTARÍA MAL” QUE EL GOBIERNO DE CARMENA RECONOCIERA “ALGUNA VEZ” LA “TRADICIÓN CRISTIANA” DE LA CABALGATA

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comentó este lunes con cierta sorna que “no estaría mal” que el Gobierno municipal reconociera “alguna vez” que la Cabalgata de Reyes tiene “una “tradición cristiana”, y la incluyera en su escenificación anual, que esta vez tuvo como hilo conductor la historia de los inventos científicos.



En declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Enrique VIllalobos, y otros dirigentes de la misma, Almeida reconoció tácitamente que la Cabalgata de Vallecas no fue tan escandalosa como temía el PP, al resumir que las Navidades empezaron mal con la felicitación de IU que mostraba un árbol navideño ardiendo y terminaron “mucho mejor”, si bien lo atribuyó a que la ilusión de los niños se impone aunque “algunos quieran meter las manos” en la Cabalgata.

La expresión “meter las manos” es la que empleó cuando se conoció que la Cabalgata de Vallecas iba a incluir una carroza de la asociación LGTB Orgullo Vallekano en la que habría ‘drag queens’ que al final salieron disfrazadas con atuendo acorde al evento. En todo caso, Almeida justificó la alarma que suscitó en el PP el cartel anunciador de la misma, que “no era muy tranquilizador”, y recordó que si el mismo concejal de Vallecas, Francisco Pérez, “tuvo que pedir respeto en la vestimenta es que igual no veía muy claro” la inclusión de esa carroza. Además, sugirió preguntar “por qué las cabalgatas son polémicas desde que gobierna” Ahora Madrid, cuando “no es tan complicado organizarlas” y las que se hicieron bajo los gobiernos del PP no provocaban ninguna controversia.

Respecto a la Cabalgata del Paseo de la Castellana, a la que él acudió, dijo que “vistos los antecedentes” y “para lo que sería este equipo de gobierno” podía calificarse de “normal”, pero objetó que “habría que recordar que los Reyes Magos no surgen de Einstein ni Marie Curie”, por lo que, sin tener “nada en contra de que se ponga en valor la educación, el esfuerzo ni el trabajo” ni pretender “clericalizar” la sociedad, apuntó que “no estaría mal que de vez en cuando el equipo de gobierno reconociera” que la Cabalgata “tiene un origen y una determinada tradición cristiana”, que “ya no es únicamente un hecho religioso” sino uno “cultural”, que “forma parte del acervo de nuestras tradiciones y costumbres”, y “no pasa nada por reconocerlo”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso