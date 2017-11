EL GOBIERNO VASCO PLANEA LA JUBILACIÓN “VOLUNTARIA” DE LOS MÉDICOS A LOS 68 AÑOS

Google Plus

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, anunció este miércoles en Bilbao que está estudiando la posibilidad de aumentar la edad de jubilación de los médicos en esta comunidad, siempre de manera “voluntaria”, con el objetivo de ajustarse a la realidad social y paliar la falta de facultativos.

Darpón dijo durante su intervención en el 'Fórum Europa, Tribuna Euskadi', organizado por Nueva Economía Fórum, que el aumento de la edad a los 68 años se trata no solo “de un tema sanitario” sino que responde a una realidad social donde muchas personas llegan a los 65 años en “muy buenas condiciones físicas” y algunos de los cuales “acumulan una gran cantidad de conocimiento”.

El consejero vasco de Salud se preguntó en esta línea “por qué no van a poder seguir trabajando de forma voluntaria si les necesitamos” y recordó que la formación de estos profesionales requiere más de doce años dependiendo de la especialidad. "Esta cuestión no debe tratarse como un tabú", apostilló.

En su discurso, el consejero de la sanidad vasca recordó que una de las prioridades de su departamento es la de “asegurar el relevo generacional” y suplir estas plazas con personas que “estén ya dentro”.

Darpón apuntó a la contratación “estable” y al compromiso de convocar una oferta pública “bienal” con las vacantes generadas. Darpón prevé que a principios de 2018 se ponga en marcha una oferta pública de empleo con 3.335 plazas y que antes de que termine la legislatura se convoque otra oferta con las plazas generadas en 2018 y 2019.

Darpón explicó además que se ha vuelto a solicitar al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España la competencia de la acreditación y la formación en las convocatorias de las nuevas plazas para abordar la falta de médicos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso